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Hülya Koçyiğit: Gerçek hayatı anlatmak istedim

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#Hülya Koçyiğit#Şerif Gören#Derman
Hülya Koçyiğit: Gerçek hayatı anlatmak istedim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 08:13

Başrolünde Hülya Koçyiğit’in oynadığı, Şerif Gören imzalı 1983 yapımı “Derman” filmi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün AKM Yeşilçam Sineması’nda gösterildi.

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Gösterim öncesinde Hülya Koçyiğit’in katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

Yaptığı konuşmada Türk sinemasının çeşitli dönemleri olduğunu, zamanla yaşam şartlarının ve ihtiyaçların değiştiğini anlatan Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşilçam diye adlandırdığımız sinema, melodramların, romantizmin olduğu yıllar. Ama daha sonra bende gerçek hayatı anlatan, yaşayan karakterleri canlandırma isteği belirdi.

‘Kurbağalar’, ‘Derman’, ‘Almanya Acı Vatan’ ve ‘Firar’ filmleriyle yepyeni bir gerçekçilik sinemamıza hâkim olmaya başladı. İyi ki de öyle oldu.”

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