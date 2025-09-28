Hülya Koçyiğit Bakü’nün onur konuğu

Haberin Devamı

Usta oyuncu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Nizami Sinema Merkezi’ndeki açılış törenine katıldı. Törende sanatçıya plaketi takdim edildi. Sanatçı daha sonra Bilim Bakü Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Koçyiğit “Teklif gelse setlere döner misiniz?” sorusu üzerine “Epeydir film yapmıyorum. İstediğim tarz bir senaryoyla karşılaşmıyorum. Dizi dünyası daha ön planda. Dizilerde teklif edilen karakterlerle de ben çok uyuşmadım. Polemikler yaratan, yasakçı karakterleri oynamak istemiyorum. Toplumda üstesinden gelemediğimiz birçok konu var. Bu konulara el atan bir hikâye olursa, seve seve kabul ederim” dedi.