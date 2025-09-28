×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hülya Koçyiğit Bakü’nün onur konuğu

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Koçyiğit#Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri#Bakü
Hülya Koçyiğit Bakü’nün onur konuğu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 10:49

Hülya Koçyiğit, 8’inci Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri’nin onur konuğu oldu.

Haberin Devamı

Usta oyuncu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Nizami Sinema Merkezi’ndeki açılış törenine katıldı. Törende sanatçıya plaketi takdim edildi. Sanatçı daha sonra Bilim Bakü Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Hülya Koçyiğit Bakü’nün onur konuğu

Koçyiğit “Teklif gelse setlere döner misiniz?” sorusu üzerine “Epeydir film yapmıyorum. İstediğim tarz bir senaryoyla karşılaşmıyorum. Dizi dünyası daha ön planda. Dizilerde teklif edilen karakterlerle de ben çok uyuşmadım. Polemikler yaratan, yasakçı karakterleri oynamak istemiyorum. Toplumda üstesinden gelemediğimiz birçok konu var. Bu konulara el atan bir hikâye olursa, seve seve kabul ederim” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hülya Koçyiğit#Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri#Bakü

BAKMADAN GEÇME!