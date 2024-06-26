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Hülya Koçyiğit: Ali Şen sette linçten korudu

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#Hülya Koçyiğit#Türkiye Kültür Yolu Festivali#Susuz Yaz
Hülya Koçyiğit: Ali Şen sette linçten korudu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 08:26

Hülya Koçyiğit geçen gün Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzonlular ile bir araya geldi.

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Oyuncu, “Susuz Yaz” filmi çekilirken figürasyon ekibine verecek para olmadığını söyledi ve ekledi:

“Onun için köylülere ‘Bu meydanda film çekilecek ve siz oradaki kadına taş atacaksınız. Onun saçlarından tutup sürükleyeceksiniz ve linç edeceksiniz’ diye anons yapıldı.

Hülya Koçyiğit: Ali Şen sette linçten korudu

Bir sürü genç, oyunculuk hevesiyle köy meydanında gerçekten beni linç ediyordu. O arada annem setteydi ve canhıraş bir şekilde kendini kameraların önüne atarak ‘Evladıma dokunmayın’ diye koştu. Tabii ki sahne bozulmuştu. Daha sonra anonslar yapıldı ve bunun gerçek olmadığı söylendi. Şener Şen’in babası Ali Şen, halkın hezeyanını görünce üstüme kapandı ve beni linçten korumaya çalıştı.”

 

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#Hülya Koçyiğit#Türkiye Kültür Yolu Festivali#Susuz Yaz

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