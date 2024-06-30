Hülya Avşar'ın “Neden evlenmediler seninle?” sorusuna Meryem Uzerli'den çok konuşulan cevap

Haberin Devamı

Oyuncu, “Neden evlenmediler seninle?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı. Bir dönem hayat beni yaşadı. Sonra büyük kızım Lara girdi hayatıma, iyi ki girdi. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak. Lara’nın babasıyla tanıştığımda Türkiye’de yoğun bir tempoda çalışıyordum. İlişkimiz başladı, yürütemedik ve bitti. ‘Ben bu adama çok âşığım, çocuk yapacağım’ düşüncesinde değildim. Ayrıldığımızda hamileydim. Sürpriz oldu bana da. Evlilik planlı bir şeydir ve bizim öyle planlarımız yoktu.”

