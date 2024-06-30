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Hülya Avşar'ın “Neden evlenmediler seninle?” sorusuna Meryem Uzerli'den çok konuşulan cevap

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#Meryem Uzerli#Hülya Avşa#Can Ateş
Hülya Avşarın “Neden evlenmediler seninle” sorusuna Meryem Uzerliden çok konuşulan cevap
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:52

Meryem Uzerli, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.

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Oyuncu, “Neden evlenmediler seninle?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı. Bir dönem hayat beni yaşadı. Sonra büyük kızım Lara girdi hayatıma, iyi ki girdi. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak. Lara’nın babasıyla tanıştığımda Türkiye’de yoğun bir tempoda çalışıyordum. İlişkimiz başladı, yürütemedik ve bitti. ‘Ben bu adama çok âşığım, çocuk yapacağım’ düşüncesinde değildim. Ayrıldığımızda hamileydim. Sürpriz oldu bana da. Evlilik planlı bir şeydir ve bizim öyle planlarımız yoktu.”

Hülya Avşarın “Neden evlenmediler seninle” sorusuna Meryem Uzerliden çok konuşulan cevap

Uzerli, eski sevgilisi Can Ateş’in kızları Lara ile görüştüğünü de söyledi: “Lara, babasıyla çok mutlu ve hep görüşüyorlar.” Meryem Uzerli, aşkla ilgili ise “Ne zaman aşk başarılı ki. Bence aşkta başarı yok” dedi.


 

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#Meryem Uzerli#Hülya Avşa#Can Ateş

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