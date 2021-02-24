Hülya Avşar’ın kızı kaçırıldı mı? Müge Anlı’daki isim benzerliği konuşuluyor…
Müge Anlı'daki isim benzerliği kafalarda soru işaretine neden oldu. Kızı Helen Avşar'ın kuzeni tarafından kaçırıldığını iddia eden Hülya Avşar, Müge Anlı'dan yardım istedi. Hülya Avşar’ın kızının kaçırıldığı haberleri ardından sosyal medyada "Hülya Avşar’ın kızı kaçırıldı mı?" soruları konuşuluyor.
Hülya Avşar isimli kadın 15 yaşındaki kızı Helen Avşar'ın kuzeni tarafından kaçırılması üzerine Müge Anlı'dan destek istedi. Kızını tek başına büyüttüğünü belirten Hülya Avşar, kızının madde kullandığından şüphe ettiğini dile getirdi.
Helen Avşar'ın babası İsmail Günden, "Bu kadın alkolik, sözüne inanmayın" sözü sonrası Müge Anlı araya girdi ve kimseyi rahatsız etmeden kızı getirin dedi.