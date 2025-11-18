×
Hülya Avşar: Oyunculuğa dönüyorum!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 08:03

Hülya Avşar, Kıbrıs konserinde sevenlerine dizi müjdesi verdi. Yeni bir projeyle oyunculuğa dönmeye hazırlanan sanatçı, “Dizi özgürlüğümü kısıtlıyor ama hikâye çok iyiyse hayır diyemem. Bu gelen teklif de öyle” dedi.

ÜNLÜ sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Concorde Tower Hotel’in sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, sahne performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Kıbrıs’ta konser vermeyi sevdiğini dile getiren Hülya Avşar, “Her geldiğimde ayrı bir keyif hissediyorum” diye konuştu. Gecede konser salonunun tıklım tıklım dolduğunu ve dışarıda uzun kuyruklar oluştuğunu öğrenen Avşar, yıllardır gördüğü ilgi için “Bu ilgiyi benim onlara olan sevgime bağlıyorum. Bana gönül bağlamış herkes için hep bir şey üretmeye çalışıyorum” dedi.

ÇOK ÖZLEDİM

Uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almayan Hülya Avşar, sorular üzerine setlere dönmeye hazırlandığını da açıkladı. Bir dizi teklifi aldığı iddiasını doğrulayan sanatçı, “Hikâyeyi ve oyuncuları çok beğendim. Büyük ihtimalle olacak. Oyunculuğu çok özledim” diye konuştu. Uzun süredir dizilere mesafeli durmasının nedenini de açıklayan Avşar, “Dizi biraz özgürlüğümü kısıtlıyor ama hikâye çok iyiyse hayır diyemem. Bu gelen teklif de öyle bir hikâye” ifadelerini kullandı.

DİZİ SEKTÖRÜ MUHTEŞEM

Hülya Avşar’a son dönemde dizi sektöründe senaryoların birbirine benzediği yönündeki eleştiriler de soruldu. Ünlü sanatçı şöyle yanıt verdi: “Şu an çok güzel diziler var, oyuncular muhteşem. Bence Türkiye olarak muhteşemiz.”

YENİ FAZİLET

Hülya Avşar’a Ali Balcı’nın yöneteceği “Yabancı Gelin Liliyar” adlı dizi projesinden teklif götürüldüğü, dizide Fikret Kuşkan, Erkan Can ve Levent Ülgen’in de rol alacağı öne sürülmüştü. İddiaya göre Avşar bu diziden gelen teklifi kabul ederse, Fazilet karakterini canlandıracak. Avşar, 1989 yılında “Fazilet” filminde başrol oynamıştı.

Kıbrıs Hülya’ya koştu

HÜLYA Avşar, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Concorde Tower Hotel’de sahneye çıktı. Büyük ilgi gören gecede kapıda uzun kuyruklar oluştu, izleyiciler salona girebilmek için beklemek zorunda kaldı.

