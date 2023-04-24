Hülya Avşar: O programdan güzel oyuncular çıkacak

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Sanatçı, deprem felaketi nedeniyle mutsuz olduğunu söyledi: “Bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım. Gerçekten mutlu değilim. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın.”



“Yıldız De Bana” yarışmasının jürisinde Zafer Algöz, Hülya Avşar ve Büşra Pekin yer alıyor.