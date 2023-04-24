Hülya Avşar: O programdan güzel oyuncular çıkacak

Sanatçı, deprem felaketi nedeniyle mutsuz olduğunu söyledi: “Bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım. Gerçekten mutlu değilim. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın.” Kanal D
’nin “Yıldız De Bana
” adlı yeni yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar
, programla ilgili de konuştu:
“O programdan güzel oyuncular çıkacak. Dizilerde oynayacaklar ödül olarak. Hepsinin yeri hazır; başrol, karakter oyuncusu. Her şeyleri hazır.” “Yıldız De Bana” yarışmasının jürisinde Zafer Algöz, Hülya Avşar ve Büşra Pekin yer alıyor.