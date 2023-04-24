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Hülya Avşar: O programdan güzel oyuncular çıkacak

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#Hülya Avşar#Yıldız De Bana#Kanal D
Hülya Avşar: O programdan güzel oyuncular çıkacak
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 11:15

Hülya Avşar bayramın ikinci günü Kıbrıs Concorde Otel’de sahneye çıktı.

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Sanatçı, deprem felaketi nedeniyle mutsuz olduğunu söyledi: “Bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım. Gerçekten mutlu değilim. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın.”

Hülya Avşar: O programdan güzel oyuncular çıkacak


 Kanal D’nin “Yıldız De Bana” adlı yeni yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar, programla ilgili de konuştu:
“O programdan güzel oyuncular çıkacak. Dizilerde oynayacaklar ödül olarak. Hepsinin yeri hazır; başrol, karakter oyuncusu. Her şeyleri hazır.” 
Hülya Avşar: O programdan güzel oyuncular çıkacak

“Yıldız De Bana” yarışmasının jürisinde Zafer Algöz, Hülya Avşar ve Büşra Pekin yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hülya Avşar#Yıldız De Bana#Kanal D

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