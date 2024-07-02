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Hülya Avşar: Meryem Uzerli'yi kıskanmadım

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#Hülya Avşar#Meryem Uzerli#Bir Hülya Avşar Sohbeti
Hülya Avşar: Meryem Uzerliyi kıskanmadım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 08:29

Programında ağırladığı Meryem Uzerli’ye “Neden seninle evlenmediler?” sorusunu yönelten Hülya Avşar, “kıskançlık yaptığı” yorumlarına yanıt verdi: “O kadar tatlı ki, insan kıskanamıyor bile.”

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SORDUĞU SORULAR OLAY YARATTI

Hülya Avşar, kendi adıyla düzenlenen tenis turnuvasının önceki gün yapılan ödül töreninde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir Hülya Avşar Sohbeti” adlı programında ağırladığı Meryem Uzerli’ye “Niye hiç evlenmedin? Neden seninle evlenmediler?” sorularını yönelttiği için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Avşar, oyuncuyu “kıskandığı” yorumlarına yanıt verdi.

Hülya Avşar: Meryem Uzerliyi kıskanmadım

ÇOK HOŞLAŞMIŞ

“Meryem kıskanılacak bir güzelliğe sahip” diyen Hülya Avşar, “Kıskandınız mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Yo, kıskanmadım. O kadar samimi, o kadar tatlı ki, kıskanamıyorsun bile. Allah her şeyi gönlünce versin. İnsan onunla arkadaşlık da kurabilir, o kadar tatlı. O yüzden kıskanmadım. Ama bu kadar hoş olacağını tahmin etmiyordum. Çok hoşlaşmış.” 

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Hülya Avşar: Meryem Uzerliyi kıskanmadım

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#Hülya Avşar#Meryem Uzerli#Bir Hülya Avşar Sohbeti

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