Hülya Avşar: Meryem Uzerli'yi kıskanmadım

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SORDUĞU SORULAR OLAY YARATTI

Hülya Avşar, kendi adıyla düzenlenen tenis turnuvasının önceki gün yapılan ödül töreninde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“Bir Hülya Avşar Sohbeti” adlı programında ağırladığı Meryem Uzerli’ye “Niye hiç evlenmedin? Neden seninle evlenmediler?” sorularını yönelttiği için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Avşar, oyuncuyu “kıskandığı” yorumlarına yanıt verdi.

ÇOK HOŞLAŞMIŞ

“Meryem kıskanılacak bir güzelliğe sahip” diyen Hülya Avşar, “Kıskandınız mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Yo, kıskanmadım. O kadar samimi, o kadar tatlı ki, kıskanamıyorsun bile. Allah her şeyi gönlünce versin. İnsan onunla arkadaşlık da kurabilir, o kadar tatlı. O yüzden kıskanmadım. Ama bu kadar hoş olacağını tahmin etmiyordum. Çok hoşlaşmış.”

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