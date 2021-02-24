Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında? Hülya Avşar Masumiyet dizisi kadrosunda

Rol aldığı Türk filmleri, diziler ve seslendirdiği şarkılar ile hafızalara kazınan Hülya Avşar, Masumiyet oyuncuları arasında yer alıyor. Ünlü isim dizide Hale Ilgaz karakterini canlandıracak. 1963'te, Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Avşar’ın Zehra isminde bir kızı bulunuyor. Çektiği filmlerle şöhretin basamaklarını hızla tırmanan ancak bununla yetinmeyen Avşar, şarkıcılığın ardından, program sunuculuğu ve tiyatro oyunculuğu da yaptı.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

1963'te, Balıkesir Edremit'te, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmeyen ve 1979’da Mehmet Tecirli adlı bir mühendislik öğrencisiyle evlenen, ancak evliliği kısa süren Avşar, henüz 16 yaşındayken hamile olmasına rağmen ayrılık kararı aldı. Anne tarafından Balıkesir'li olan Hülya Avşar'ın baba tarafı Ardahan/Hasköy'lüdür.

1981 yılında boşanmasının hemen ardından İstanbul’a taşınan ve 1983 yılında katıldığı, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması’nda birincilik alan, ancak yarışmanın ertesi günü, Tecirli ile yaptığı evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alınan Avşar, çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı.

Yaşamında dönüm noktası olan 1983 yılında, "Haram" filmi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan ve daha sonra, 1984 yılında ikinci filmi Tutku’da oynayan Avşar, 1985’te batağa batırılan bir kızı canlandırdığı, "Tele Kızlar"da oynadı.

Çektiği filmlerle şöhretin basamaklarını hızla tırmanan ancak bununla yetinmeyen Avşar, şarkıcılığın ardından, program sunuculuğuna ve tiyatroculuğa da başladı.

2004 senesinde, Zümrüt ve Kadın İsterse dizilerinde oynayan Avşar, 2006 yapımı Kadın Severse’nin yanı sıra, Anadolu Kaplanı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Ağırlıklı olarak spor dallarından tenise zaman ayıran, vakıf ve derneklere büyük ilgisi olan Avşar, Ajans Press'in 953 ulusal, bölgesel ve yerel yayında, 2005yılının ilk 5 ayını mercek altına aldığı araştırmasında, hakkında çıkan tam 1940 haber ile birinci sırada yer aldı.

Rol aldığı filmler, diziler ve şarkıcılığının yanı sıra, futbolcu Tanju Çolak, Coşkun Sabah, Osman Hattat, Mehmet Aşıcıoğlu gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettiren Avşar, Mehmet Tecirli’nin ardından ikinci evliliğini, Ağustos1997’de, üç aylık hamileyken, daha önce Ayşem Saraçoğlu'yla evlenen, işadamı Kaya Çilingiroğlu ile evlendi.

2005 yılında, Kadıköy 3. Aile Mahkemesi'nde yapılan ve yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda, "şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile birliğinin sarsıldığı" gerekçesiyle tek celsede boşanan, Hülya Avşar’ın, ayrılığın ardından velayeti Avşar'a verilen, 1998 doğumlu, Zehra adında bir kız çocukları vardır.

Çilingiroğlu’ndan boşandıktan sonra 2006 yılı ile 2010 arası iş adamı Sadettin Soran iile beraber olmuştur.

2009 – 2012 yıllarında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında jüri olmuştur.

Hülya Avşar, 2013 yılında yeni kurulan banka olan OdeaBank'ın reklamlarında oynamıştır.

MASUMİYET DİZİSİNİN HALE ILGAZ’I…

İlker’in annesi, belgesel kanallarında gördüğümüz o yırtıcı anne kaplanların insan versiyonu. Pençeleri oğlunu korumak için her an hazır. Çocuğunun babası İsmail Ilgaz’ınsa, başka türlü hayatta kalamazsın çünkü! Kibirli, snob ve ulaşılmaz kusursuz cemiyet kadını görüntüsünün altında sistematik psikolojik şiddet mağduru bir eş ve yorgun bir anne saklı.