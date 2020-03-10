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Televizyon
Haber Giriş: 10.03.2020 - 07:29,Son Güncelleme:/

Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet

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Hülya Avşar geri dönüyor! Ünlü isimlerle dijital sohbet
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Televizyon için hazırladığı talk show programları çok konuşulan Hülya Avşar, bu kez dijital platformda hayranlarıyla buluşacak.

YouTube’da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak. Sanatçı, mart ayının ortasında izleyiciyle buluşması planlanan programında ünlü isimleri ağırlayacak ve onlarla özel hayatlarına dair sohbet edecek. Hülya Avşar, yakında bir müzikal çalışmasıyla da seyirci karşısına çıkacak.

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