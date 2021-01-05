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Haber Giriş: 05.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Hükümsüz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Hükümsüz oyuncu kadrosu

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Hükümsüz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Hükümsüz oyuncu kadrosu
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Hükümsüz dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Hükümsüz Exxen’de yayınlanıyor. Dizinin ilk bölümü bu akşam TV 8 ekranlarında da izleyici karşısına çıkacak. İşte Hükümsüz dizisi konusu ve oyuncuları

Hükümsüz dizisi Exxen isimli dijital platformda yayınlanıyor. Sloganı ‘Engellenebilir her ölüm cinayettir!’ olan Hükümsüz’ün oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy gibi isimler bulunuyor.

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ OYUNCULARI

Hükümsüz dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy, Mehmet Ulay, Ruhsal Öcal, İsmail Hacıoğlu, Şebnem Doğruer, Pınar Bibin bulunuyor.

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ KONUSU

Hükümsüz, katledilen hayallerin hikayesini konu ediyor. Esma babasının hukuk bürosunun ikinci patronu olan güzel, hırslı ve güçlü bir kadındır. Filiz ise inatçı ama kırılgan bir avukat adayı… Bir cinayet bu iki farklı kadının yollarını kesiştirecek. Peki ama nasıl?

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