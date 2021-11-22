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Hükümet Kadın oyuncuları ve konusu! Hükümet Kadın filmi nerede, ne zaman çekildi?

#Hükümet Kadın#Hükümet Kadın Oyuncuları#Hükümet Kadın Konusu
Hükümet Kadın oyuncuları ve konusu Hükümet Kadın filmi nerede, ne zaman çekildi

Bu akşam Star TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Hükümet Kadın oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde DEmet Akbağ, Sermiyan Midyat gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hükümet Kadın filmi nerede ve ne zaman çekildi soruları da en çok araştırılanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İşte Hükümet Kadın filmi hakkında bilgiler...

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Hükümet Kadın filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. 8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin başına gelenlerin anlatıldığı filmde, Xate karakterinde gördüğümüz Demet Akbağ, Faruk karakteriyle ise Sermiyan Midyat izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki Hükümet Kadın filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hükümet Kadın oyuncuları ve konusu...

HÜKÜMET KADIN KONUSU

8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlılar'ın da hayatını değiştirdi! Okuma yazması olmayan Xate Midyat Belediye Başkanı oldu! Mutfak işlerine girişir gibi giriştiği devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.

Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat’ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu!

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HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.

HÜKÜMET KADIN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

BKM Film imzasıyla beyaz perdeyle buluşan Hükümet Kadın filminin yönetmenliği ve senaryosu Sermiyan Midyat'a ait. Hükümet Kadın filmi 2013 yılında vizyona girdi ve Hükümet Kadın 2 adında bir de devam filmi bulunuyor.

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