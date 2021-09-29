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Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi oyuncuları ve konusu

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Hükümet Kadın nerede çekildi Hükümet Kadın filmi oyuncuları ve konusu

Hükümet Kadın filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Hükümet Kadın filmi oyuncuları arasında Demet Akbağ, Sermiyan Midyat gibi isimler bulunuyor. Peki, Hükümet Kadın nerede çekildi?

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Hükümet Kadın filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. 8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin başına gelenlerin anlatıldığı filmde, Xate karakterine Demet Akbağ, Faruk karakterine ise Sermiyan Midyat hayat verdi.

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

HÜKÜMET KADIN KONUSU

8 çocuklu Midyatlı sıradan bir kadın olan Xate'nin komşularından tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıydı. Bir gün, başına gelenler onun da Midyatlılar'ın da hayatını değiştirdi! Okuma yazması olmayan Xate Midyat Belediye Başkanı oldu! Mutfak işlerine girişir gibi giriştiği devlet işlerinde çocuklarının kendi aralarındaki çocukça rekabeti Midyat halkına kahkahalar attıran maceralara neden oldu. Ama hiçbir şey Xate'yi yolundan döndürmedi.

Hükümet gibi kadın Xate, işleri elinin hamuru ile çözmenin yolunu her seferinde buldu. Midyat'ta henüz kimse farkında olmasa da sadece onun için değil tüm ülke için hayat eskisi gibi değildi aslında. Ama en azından Midyat’ın değişimine giden yol, kahkahalarla doluydu!

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