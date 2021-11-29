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Hükümet Kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu

#Hükümet Kadın 2#Hükümet Kadın 2 Konusu#Hükümet Kadın 2 Nerede Çekildi
Hükümet Kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu

Demet Akbağ, Ercan Kesal, Sermiyan Midyat ve Ayberk Atilla gibi isimlerin rol aldığı Hükümet Kadın 2 filmi yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Peki Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu...

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Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolü üstlendiği, BKM yapımı film 'Hükümet Kadın 2' konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Bir devam filmi olan Hükümet Kadın 2, ilk filmden 7 yıl öncesini konu alıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 ne zaman ve nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler...

HÜKÜMET KADIN 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır.

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosu da yönetmenliği de Sermiyan Midyat'a ait BKM film imzasıyla sinemaseverlerle buluşan Hükümet Kadın 2 filmi çekimleri de ilk filmde olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşti.

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NEDİR?

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Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolü üstlendiği, BKM yapımı film 'Hükümet Kadın 2' konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Bir devam filmi olan Hükümet Kadın 2, ilk filmden 7 yıl öncesini konu alıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ

Sermiyan Midyat

Gülhan Tekin

Ercan Kesal

Bülent Çolak

Burcu Gönder

Haki Biçici

Olgun Toker

Bahadır Efe

Elif Erdoğan

Levent İdem

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