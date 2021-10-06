Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi ve konusu ne? İşte Hükümet Kadın 2'nin konusu ve oyuncu kadrosu

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Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolü üstlendiği, BKM yapımı film 'Hükümet Kadın 2' konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Bir devam filmi olan Hükümet Kadın 2, ilk filmden 7 yıl öncesini konu alıyor. Filmin çekimleri Mardin'de yapıldı. İşte, Hükümet Kadın 2'nin konusu ve oyuncu kadrosu...

Yıl 1949, mevsim bahar... Yasaklı yıllar... Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiş; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açılan sandık sayısı ve geçerli oy sayıları... Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendisini bekleyen başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk, hala gözde bir bekar olarak hayatına devam etmektedir. Belediye başkanı olmak için her yolu denemeye hazırdır. Xate, bir sabah Aziz Veysel'i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk'u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaadleri ile yarışacaktır.