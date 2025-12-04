Hükümdarın tek çocuğu ama tahtı rüyasında görmesi bile yasak... Önünde iki seçenek var: Ya ölene kadar iffetini koruyacak ya da unvanına veda edecek

Haberin Devamı

Tek çocuk olduğunuza göre el bebek gül bebek büyüyeceğinizi, günü gelince de babanızın tahtına kurulacağınızı düşünürsünüz... Bazı ülkelerde olan da bu zaten.

Ama biliyor musunuz ki ülkenin hükümdarının tek çocuğu olarak dünyaya gelen herkes günün birinde tahta oturup tacını kuşanmaz...

Hele kız çocuğuysa...

Tıpkı Japon İmrapatoru Naruhito ile karısı Masako'nun tek çocuğu Prenses Aiko gibi..

1 ARALIK'TA 24 YAŞINA GİRDİ

Büyük bir sükunet içinde hayatını sürdüren genç kız, geçtiğimiz pazartesi günü 24 yaşına girdi... Hayatında açılan bu yeni sayfayı da ailesiyle birlikte kutladı...

"Dünyanın en yalnız prensesi" ya da "dünyanın en şanssız prensesi" olarak anılan Aiko da günü geldiğinde tahta çıkamayacak olan tek çocuklardan biri.

Çünkü ülkesi Japonya'da tek çocuk da olsa kızların tahta çıkma hakkı bulunmuyor.

Ama daha kısa süre önce yaşananlar bu geleneğin de sorgulanmasına ve 'değişse ne olur acaba?" diye sorular sorulmasına neden oldu.





HALK ONU TAHTTA GÖRMEK İSTİYOR

Güleç yüzlü Prenses Aiko, kısa bir süre önce babası İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile birlikte Okinawa ve Nagasaki'yi ziyaret etti.

İşte o sırada aile, halkın sevgi gösterileriyle karşılandı.

Diğer yandan dikkati çeken başka bir ayrıntı vardı... Etrafta toplanıp hükümdarlara sevgi gösterisinde bulunan halkın bir ismi çığlık çığlığa tekrarlaması dikkat çekti.

Elbette İmparator ve karısı da bu sevgi gösterisinden nasibini aldı. Ama o anlarda en çok "haykırılan" isim Prenses'in adı oldu... Aiko!

Halktan gördüğü bu ilginin ardından tahta sadece erkek çocukların geçebileceğine dair kural bir kez daha sorgulanmaya başladı.





MUHAFAZAKARLAR ERKEK VELİAHT KONUSUNDA ISRARLI

Uzmanlar, eğer artık çağa uyum sağlamayan bu kural kaldırılmazsa bunun Japon imparatorluk ailesinin de sonunu getireceğine inanıyor.

Ancak diğer yandan başta Başbakan Sanae Takaiçhi olmak üzere muhafazakarlar bu kuralın devamını savunuyor.

Bu durumda Aiko'nun asla erişemeyeceği tahta amcasının oğlu yani İmparator Naruhito'nun yeğeni oturacak zamanı geldiğinde.

Diğer yandan halka sorarsanız çoğunluk epeydir Aiko'nun ve gelecek kuşaklardaki kız çocuklarının da tahta çıkma hakkı olması gerektiğine inanıyor.





'ONUN GÜLÜMSEMESİNE BAYILIYORUM'

Aiko'nun annesi ve babasıyla çıktığı Nagasaki ve Okinawa'ya yaptığı geziyi takip eden 82 yaşındaki Setsuko Matsuo "Prenses Aiko'nun taç giymesini her zaman desteklerim. Onun her şeyini seviyorum, özellikle de gülümsemesini. İnsanı rahatlatıyor" diye konuştu.

Ondan farklı bir kuşağa mensup olan 58 yaşındaki bir başka kişi Mari Maehira da Aiko'nun artık büyüdüğünü ve artık onu geleceğin imparatoriçesi olarak görmek istediğini saklamadı.

Prenses Aiko'nun halktan gördüğü bu ilgi ve sevgi, yüz yıllardır süren kız çocuklarının tahta çıkmamasına dair gelenek üzerinde büyük bir baskı yarattı.

Prenses Aiko, halktan bunca ilgi ve destek görüyor görmesine ama hayatının yani söz konusu yasanın değişmesi de öyle hemen olmayacak gibi.

'KRİZANTEM İMPARATORLUĞU'NDA KURALLAR ZOR DEĞİŞİR

Çünkü bakılırsa 'krizantem imparatorluğu' olarak tanınan Japon İmparatorluğu'nda kurallar hiç değişmiyor.

Söz gelimi İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri artık halktan insanlarla evlenebiliyor. Kate Middleton bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Sıradan bir ailede doğdu ama geleceğin İngiltere kraliçesi.

Ya da Harry'nin karısı Meghan Markle… Eğer yüzyıllar önce olsaydı Harry'nin evlenip boşanmış olan Markle ile yuva kurması için ailesinden daha o zaman ayrılması gerekirdi.

Ama Japonya imparatorluk ailesinde durum böyle değil.

Mensuplarının eş seçimi ile ilgili sert kurallar, hâlâ varlığını sürdürüyor Japon imparatorluk ailesinin üyeleri için. Yani bu ailenin mensupları, tıpkı kendileri gibi soylu kanı taşıyan biriyle evlenmek zorunda.

Fakat kadınlar için durum daha da zor.

Eğer yaşıtı olan; soylu bir talibi kalmamışsa bu kız çocuklarının sadece iki seçeneği var. "Krizantem imparatorluğu"nda geçerli olan bu sıkı kurallar nedeniyle, gencecik bir prenses şu anda çok zor bir seçimle yüz yüze...

Ailesinin geleneği olarak Prenses Toshi olarak bilinen Aiko'nun neden "dünyanın en yalnız prensesi" olarak anıldığına gelirsek...

Kısaca şöyle söyleyelim ki eğer katı kurallar değişmezse Aiko'yu çok özenilecek bir gelecek beklemiyor.





TAHT ONA YASAK

Her ne kadar İmparator'un tek çocuğu olsa da ülkede geçerli olan yasalar nedeniyle babasından sonra tahta çıkması mümkün değil.

Anne ve babasıyla Tokyo'daki imparatorluk sarayında yaşayan Aiko, zorbalık gördüğü için doğru dürüst okula da gidemedi.

Eğitiminin hatırı sayılır bir bölümünü evde gördü. Şimdi de gencecik yaşına rağmen yaşıtlarından izole olmuş bir şekilde anne ve babasıyla sarayın dört duvarı arasında yaşıyor. Ama hayatını kısıtlayan tek sorun bu değil.





SIRADAN BİRİYLE EVLENİRSE BEDELİ VAR

Aiko yakında evlenme çağına gelecek. Geleneklere göre sıradan biriyle evlenmesi zor, çünkü bunun bir bedeli var. Yani kocasının mutlaka soylu bir aileden gelmesi gerekiyor.

Fakat Japonya'da Aiko'nun evlenebileceği uygun ve soylu bir eş adayı da artık yok. İşte bu yüzden prenses, gelecekteki hayatı için önemli bir karar vermek zorunda kalacak.

Ya sıradan biriyle evlenecek ya da hiç evlenmeyip iffetini korumak için bir tapınağa kapanacak.

Bu ikinci seçenek için zorlu bir dizi fiziksel ve ruhsal eğitimden geçmesi ve ardından da dini inançları gereği bir Şinto tapınağının hizmetkarı olarak kalan ömrünü geçirmesi gerekecek.

Prenses Aiko'nun önündeki diğer seçenek ise halktan biriyle evlenmek ama, imparator soyundan geldiği için elinde bulunan bütün unvanları ve ayrıcalıklardan vazgeçmesi gerekecek bu durumda da.





TAHTIN VARİSİ AMCASININ OĞLU

Eğer ailede uygulanan kurallar değişmezse 2001 yılında dünyaya gelen Aiko'nun tahta çıkmak için hiçbir şansı olmayacak.

Babasının varisi 59 yaşındaki amcası Prens Fumihito.

Ondan sonra ise Fumhito'nun oğlu Hisahito geliyor. Genç prens şu anda 18 yaşında. Bu arada 2006'da doğan Prens Hisohito'nun ailede 41 yıl içinde dünyaya gelen ilk erkek çocuk olması nedeniyle de el üstünde tutulduğunu hatırlatalım.





MASAKO AŞK UĞRUNA UNVANINA VEDA ETTİ: Japon imparatorluk ailesinde bunun bir örneği geçmişte yaşandı aslında. Şu andaki İmparator Naruhito'nun kardeşi olan Veliaht Prens Fumihito'nun kızı yani "yalnız prenses" Aiko'nun kuzeni Mako, okul yıllarındaki sevgilisiyle 2021 yılında evlendi ve ABD'ye yerleşti. Artık hayatını küçücük bir evde, sıradan bir insan olarak sürdürüyor. Ama Mako'nun bu tercihi ülkesinde bir tür skandal olarak değerlendirildi.