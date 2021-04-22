How I Met Your Father'ın detayları belli oldu - İşte How I Met Your Father'ın başrol ismi

How I Met Your Father'ın detayları belli oldu. Başrolünde Hilary Duff'ın olduğu devam dizisinde, yakın gelecekte, Sophie (Duff) oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak. Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı kesinleşmiş değil.

Yeni dizi, This Us'ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak, aynı zamanda Love, Victor'ın ortak yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor.

How I Met Your Mother, 2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca CBS'te yayınlandı. Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel ve Alyson Hannigan rol aldı.

HİLLARY DUFF HAKKINDA

Hilary Erhard Duff (d. 28 Eylül 1987, Houston, Teksas), Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı, ülkesi dışında da tanınan bir popüler kültür ikonu. Hilary Duff, Lizzie McGuire adlı televizyon dizisiyle ün sağladı. Bu dizide aldığı başrol sayesinde yapımcıların dikkatini çekti ve ardından birçok filmde rol aldı. Bu filmlerin başında, Lizzie McGuire (2003), Bir Külkedisi Masalı (2004), Cheaper by the Dozen (2003) gelmektedir.

Duff, kariyerini sinema ve televizyonla sınırlamadı ve pop müzik alanında da çalışmaya başladı. 3 adet RIAA sertifikalı platin albüm çıkardı ve bu albümler dünya çapında 13 milyondan fazla satıldı. Ayrıca, Stuff by Hilary Duff adlı bir giyim mağazası zinciri ve With Love... Hilary Duff adlı bir parfüm markası ile iş dünyasına da girdi.

Duff'ın 2008 filmleri arasında aksiyon türündeki War, Inc. ve animasyon türünde Foodfight! adlı filmler bulunmaktadır.

Duff'ın 2008 yılının Kasım ayında Best of Hilary Duff adlı albümü piyasa çıkmıştır. Albüm 2 yeni şarkı ve ilk albümünden son albümüne kadar pek çok şarkı içeren derleme bir albümdür. Aynı zamanda Hilary, bu albümle birlikte ilk albümünden beri çalıştığı Hollywood Records adlı şirketinden ayrılmıştır.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?