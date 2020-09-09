How I Meet Your Mother dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? How I Meet Your Mothe oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

How I Met Your Mother dizisi gençler tarafından izlenilen en popüler romantik komedi türünde dizidir. Sizler için bu diziyi detaylı bir şekilde araştırdık ve sizlere sunmak için derledik.

How I Met Your Mother Dizisinin Konusu Nedir?

How i met your mother dizisi 2030 yılında, Ted Mosby adlı başrol karakterin çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştığını anlatması ile başlamaktadır. Dizide genellikle Ted Mosby’nin geçmişinde arkadaşları ile yaşadığı hayatı anlatılmaktadır.

ed dizinin başında çocuklarına "Size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım" der ve dizi 2005 yılına dönerek başlar. Bu efsane gençlik dizisi gençler tarafından mutlaka izlenmelidir çünkü tam bir arkadaşlık, dostluk, aşk dizisidir. Dizideki başrol oyuncu olan Ted karakterinin yanı sıra ev arkadaşı ve en iyi arkadaşı olan Marshall, Marshall’ın sevgilisi Lily karakterleri vardır. Bunların yanı sıra bir de diziye renk katan Barney ile Robin karakterleri bulunmaktadır.

Dizi yazılırken aslında Carter Bays ve Craig Thomas iki arkadaşlardır ve kendi arkadaşlıklarına benzeterek yani kendilerinden esinlenerek how i met your mother dizisini yazmışlardır. Dizideki Ted karakteri Carter Bays hayatına benzetilmiş ve Marshall ve eşi ise Craig Thomas ve eşine benzetilmeye çalışılmıştır.

How I Met Your Mother Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

How i met your mother dizisi toplam 9 sezondan oluşmakta olup dizi toplamda 208 bölümdür. Dizinin genel gösterim süresi ortalama olarak 22 dakika sürmektedir. Çoklu çekim kameraları ile çekilmiş bir dizi olup son bölümüne özel olarak dizinin bu bölümü 40 dakika sürmüştür.

How I Met Your Mother Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin harika bir oyuncu kadrosu bulunmaktadır. Bu kadro diziye son derece uyumludur. Dizinin oyuncuları: Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ve Cristin Milioti’dir.

Bu oyuncuların canlandırdığı karakterler sırası ile: Ted Mosby, Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Robin Scherbatsky, Barney Stinson ve Tracy Mcconnel. Ayrıca dizide Ted Mosby karakterinin seslendirmesini yapan kişi ise Bob Saget’tir.

How I Met Your Mother Dizisi Yönetmeni Kimdir?

How i met your mother dizisinin yönetmeni: Pamela Fryman (113 bölüm), Rob Greenberg (6 bölüm) ve Neil Patrick Harris (1 bölüm)’dür.

How I Met Your Mother Dizisi Yapımcısı Kimdir?

How i met your mother dizisinin yapımcıları:

Carter Bays ve Craig Thomas’dır.

How I Met Your Mother Dizisinin Senaristi Kimdir?

Bu muhteşem romantik komedi türündeki arkadaşlık filminin senaristi: Carter Bays ve Craig Thomas’dır.

How I Met Your Mother Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

2005 yılında ilk sezonu yayına giren how i met your mother dizisinin imdb puanı aldığı oylar neticesinde 8,3 puana ulaşarak en kaliteli diziler arasında yer almıştır