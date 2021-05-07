House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? House Of The Dragon oyuncuları kimdir?

Toplam 8 sezonluk hikayesi ile kendisine büyük bir hayran kitlesi oluşturan Game Of Thrones, 300 yıl önceki hikayesinin ele alınacağı House Of The Dragon ile yoluna devam edecek. Targaryen hanedanlığının konu edinileceği dizide kaynak, George R.R. Martin'in Fire and Blood kitabı olacak.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMDİR?

Prenses Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D'Arcy,

Prens Daemon Targaryen karakterini Matt Smith,

Lord Corlys Velaryon karakterini Steve Toussaint,

Alicent Hightower karakterini Olivia Cooke,

Otto Hightower karakterini Rhys Ifans canlandıracak.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin devam eden çekimlerinin 2022 yılında sona ermesi bekleniyor. 2022 yılının sonuna doğru da yayına girmesi bekleniyor.

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