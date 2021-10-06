House Of The Dragon ne zaman başlayacak, konusu ne? Game Of Thrones: House Of The Dragon ilk fragman yayında!

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Game Of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of Dragon dizisinin beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde yaşananların anlatılacağı House of Dragon’da neler yaşanacağı merak konusu. Peki, House Of The Dragon ne zaman çıkacak, konusu ne? İşte, Game Of Thrones: House Of The Dragon ilk fragmanı…
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George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinin konu alındığı House of the Dragon’da Targaryen ailesi anlatılıyor. İşte ilk fragmanı yayınlanan House Of The Dragon dizisi konusu, oyuncuları ve merak edilenler…
HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Birden fazla Game of Thrones spin-off hazırlık aşamasında olsa da ekranlara ilk House of the Dragon gelecek. House of the Dragon için 26 Ekim’de Avrupa’da bir tanıtım yapılması bekleniyor. Merakla beklenen House of the Dragon ilk fragmanı geldi. 2022 yılı içerisinde gelmesi beklenen dizinin çekimleri ve hazırlıkları hızla devam ediyor.
House of the Dragon (Ejderha Hanedanı), George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için uyarlanan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan adlı romanına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savaşa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor.