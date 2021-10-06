House Of The Dragon ne zaman başlayacak, konusu ne? Game Of Thrones: House Of The Dragon ilk fragman yayında!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı MİTten Garada operasyonDağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı! MİT'ten Gara'da operasyon#Terörle Mücadele
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Kimse kusura bakmasın içimi acıtır... Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler..."Kimse kusura bakmasın içimi acıtır..." Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler...#Emre Belözoğlu
Bakan Soyludan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...Bakan Soylu'dan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...#Süleyman Soylu
İranlı iş kadını İstanbulda hayatının şokunu yaşadı Tam 5 milyon 733 bin TL...İranlı iş kadını İstanbul'da hayatının şokunu yaşadı! Tam 5 milyon 733 bin TL...#Dolandırıcılık
Türkiyede 16 bin 999 TLye satılıyor... Applea maliyeti şaşkına çevirdiTürkiye'de 16 bin 999 TL'ye satılıyor... Apple'a maliyeti şaşkına çevirdi!#Apple
Dünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci TürkiyedenDünyaca ünlü derginin okuyucuları seçti: En iyiler arasında ikinci Türkiye'den#İstanbul Havalimanı
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Herkes kullanamayacak İşte yeni şartlar...Herkes kullanamayacak! İşte yeni şartlar...#Elektrikli Scooter
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç cezaKan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç ceza!#Afganistan
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

House Of The Dragon ne zaman başlayacak, konusu ne? Game Of Thrones: House Of The Dragon ilk fragman yayında!

#House Of The Dragon#Game Of Thrones: House Of The Dragon İlk Fragman#House Of The Dragon Konusu
House Of The Dragon ne zaman başlayacak, konusu ne Game Of Thrones: House Of The Dragon ilk fragman yayında

Game Of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of Dragon dizisinin beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde yaşananların anlatılacağı House of Dragon’da neler yaşanacağı merak konusu. Peki, House Of The Dragon ne zaman çıkacak, konusu ne? İşte, Game Of Thrones: House Of The Dragon ilk fragmanı…

Haberin Devamı

George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinin konu alındığı House of the Dragon’da Targaryen ailesi anlatılıyor. İşte ilk fragmanı yayınlanan House Of The Dragon dizisi konusu, oyuncuları ve merak edilenler…

HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birden fazla Game of Thrones spin-off hazırlık aşamasında olsa da ekranlara ilk House of the Dragon gelecek. House of the Dragon için 26 Ekim’de Avrupa’da bir tanıtım yapılması bekleniyor. Merakla beklenen House of the Dragon ilk fragmanı geldi. 2022 yılı içerisinde gelmesi beklenen dizinin çekimleri ve hazırlıkları hızla devam ediyor.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NE?

House of the Dragon (Ejderha Hanedanı), George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için uyarlanan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan adlı romanına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savaşa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Haberin Devamı

House Of The Dragon dizisinde ünlü oyuncu Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.

  • Paddy Considine, I. Viserys Targaryen rolünde: Westeros kralı. "Sıcak, kibar ve dürüst bir adam" olarak bilinen Viserys, lordlar konseyi tarafından Jaehaerys Targaryen'in yerine kral olarak seçildi.
  • Emma D'Arcy, Rhaenyra Targaryen rolünde: Westeros'un ilk kraliçesi olmayı bekleyen bir ejderha binicisi.
  • Olivia Cooke, Alicent Hightower rolünde: Westeros Kraliçesi, Viserys'in ikinci eşi ve Otto Hightower'ın kızı.
  • Matt Smith, Daemon Targaryen rolünde: Deneyimli bir savaşçı ve ejderha binicisi, Rhaenyra'nın amcası ve Viserys'in küçük erkek kardeşi.
  • II. Aegon Targaryen: Viserys ve Alicent'in ilk doğan çocuğu ve Rhaenyra'nın taht iddiasına meydan okuyarak bir iç savaş başlatan küçük üvey kardeşi.
  • Rhys Ifans, Otto Hightower rolünde: Alicent'in babası, Viserys'e ve krallığa hizmet eden Kral Eli.
  • Steve Toussaint, Corlys Velaryon rolünde: "Deniz Yılanı" olarak da bilinen Velaryon Hanesi'nin lordu ve Westeros'un en ünlü denizcisi.
  • Eve Best, Rhaenys Velaryon rolünde: Lord Corlys'in karısı ve "Asla Varolmayan Kraliçe" olarak da bilinen bir ejderha binicisi.
  • Sonoya Mizuno, Mysaria rolünde: Daemon'un en güvenilir müttefiki olmak için yükselen yabancı doğumlu bir köle.
  • Fabien Frankel, Criston Cole rolünde: Yetenekli bir kılıç ustası.

HOUSE OF THE DRAGON FRAGMANI 

Haberle ilgili daha fazlası:
#House Of The Dragon#Game Of Thrones: House Of The Dragon İlk Fragman#House Of The Dragon Konusu