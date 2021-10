House Of The Dragon ne zaman başlayacak, konusu ne? Game Of Thrones: House Of The Dragon ilk fragman yayında!

Haberin Devamı

George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinin konu alındığı House of the Dragon’da Targaryen ailesi anlatılıyor. İşte ilk fragmanı yayınlanan House Of The Dragon dizisi konusu, oyuncuları ve merak edilenler…

HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birden fazla Game of Thrones spin-off hazırlık aşamasında olsa da ekranlara ilk House of the Dragon gelecek. House of the Dragon için 26 Ekim’de Avrupa’da bir tanıtım yapılması bekleniyor. Merakla beklenen House of the Dragon ilk fragmanı geldi. 2022 yılı içerisinde gelmesi beklenen dizinin çekimleri ve hazırlıkları hızla devam ediyor.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NE?

House of the Dragon (Ejderha Hanedanı), George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için uyarlanan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan adlı romanına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savaşa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI VE KARAKTERLER

House Of The Dragon dizisinde ünlü oyuncu Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.

Paddy Considine, I. Viserys Targaryen rolünde: Westeros kralı. "Sıcak, kibar ve dürüst bir adam" olarak bilinen Viserys, lordlar konseyi tarafından Jaehaerys Targaryen'in yerine kral olarak seçildi.

Emma D'Arcy, Rhaenyra Targaryen rolünde: Westeros'un ilk kraliçesi olmayı bekleyen bir ejderha binicisi.

Olivia Cooke, Alicent Hightower rolünde: Westeros Kraliçesi, Viserys'in ikinci eşi ve Otto Hightower'ın kızı.

Matt Smith, Daemon Targaryen rolünde: Deneyimli bir savaşçı ve ejderha binicisi, Rhaenyra'nın amcası ve Viserys'in küçük erkek kardeşi.

II. Aegon Targaryen: Viserys ve Alicent'in ilk doğan çocuğu ve Rhaenyra'nın taht iddiasına meydan okuyarak bir iç savaş başlatan küçük üvey kardeşi.

Rhys Ifans, Otto Hightower rolünde: Alicent'in babası, Viserys'e ve krallığa hizmet eden Kral Eli.

Steve Toussaint, Corlys Velaryon rolünde: "Deniz Yılanı" olarak da bilinen Velaryon Hanesi'nin lordu ve Westeros'un en ünlü denizcisi.

Eve Best, Rhaenys Velaryon rolünde: Lord Corlys'in karısı ve "Asla Varolmayan Kraliçe" olarak da bilinen bir ejderha binicisi.

Sonoya Mizuno, Mysaria rolünde: Daemon'un en güvenilir müttefiki olmak için yükselen yabancı doğumlu bir köle.

Fabien Frankel, Criston Cole rolünde: Yetenekli bir kılıç ustası.

HOUSE OF THE DRAGON FRAGMANI