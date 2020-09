House Of Cards dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? House Of Cards oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Michael Dobbs’ın aynı adlı ünlü romanından esinlenerek hazırlanan dizi, BBC’de yayınlanan mini diziden ekranlara uyarlanmıştır. İlk sezonu ile 9 Emmy ödülü adaylığı kazanan House of Cards, siyasetin arka planında dönen çeşitli entrikaları sürükleyici sahneler eşliğinde izleyici ile buluşturan bir yapım.

House Of Cards Dizisinin Konusu Nedir?

Washington DC’de geçen House Of Cards Güney Karolina’dan seçilen Demokratik Partili bir kongre üyesi olan Frank Underwood’un kendisine vaat edilen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Başkanlığı pozisyonuna başkasının getirilmesinden sonra uygulamaya koyduğu planını ve bu plan çerçevesinde gelişen heyecan verici olayları konu almaktadır.

House Of Cards Kaç Bölüm ve Sezon

Efsanevi bir dizi olan House Of Cards, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir dizi. Başkanlık uğruna her türlü entrikayı çevirebilen bir adamın hikayesini gözler önüne seriyor. Şimdiye kadar vizyona giren en iddialı ve iyi diziler arasında öne çıkan House Of Cards 6 sezon ve 73 bölümden oluşuyor. Dizinin merak edilen IMDb puanı ise 9.0 gibi oldukça yüksek bir nota sahip.

House Of Cards Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

Frank Underwood: Kevin Spacey

Dizinin baş kahramanı. İstediğini elde etmek için her yola başvuran ve oldukça hırslı bir siyaset adamı.

Claire Underwood: Robin Wright

Soğukkanlı yapısı ile dikkatleri üzerine çeken her erkeğin arkasında yer alan başarılı kadınlardan biri. Frank Underwood’un karısı.

Doug Stamper: Michael Kelly

Frank Underwood’un sadık personel şefi ve en güvendiği sırdaşı. Saplantıları sebebi ile zaman zaman yaptığı hatalar ile Frank Underwood’un canını sıkıyor. Politik süreçte önemli bir tehdit oluşturabiliyor.

Zoe Barnes: Kate Mara

Zoe Barnes, hırslı bir gazeteci. Frank ile karakter olarak benzerlikler taşıyor. Başarıya giden yolda her şeyi göze alan cesur bir yapıya sahip. Zoe Barnes, Frank Underwood ile samimi ilişkiler kurarak onun politikadaki rakiplerini yıkmasında etkili bir kişi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Mahershala Ali: Remy Danton

Glendon Hill’de lobici ve bir avukat olarak görev alıyor. SanCorp şirketi ve Raymond Tusk için çalışmaya başlayan ve üçüncü sezonun bitimine doğru Underwood’un genel sekreteri olarak çalışıyor. Dizide dengeleri değiştirebilecek güçte bir karakter olarak gösteriliyor.

Peter Russo: Corey Stoll

Pennsylvania birinci kongresi’nden Demokrat Parti’nin bir kongre üyesi ve aynı zamanda iyileşen bir bağımlı olarak Peter Russo, dizideki zayıf karakterler arasında. Karakterin dizinin devamında gösterebileceği değişim ise dizinin başından beri büyük bir merak uyandırıyor.

Jackie Sharp: Molly Parker

Demokrat Parti’nin Kaliforniya kongre üyesi olan Jacqueline yani Jackie Sharp, parti denetçisi ve kıdemli bir asker olarak seyirci ile buluşuyor. Dizinin başlarında çok önemli bir karakter olmasa da üçüncü sezonda adından daha çok söz ettiriyor. Karakteri canlandıran Molly Parker, Deadwood ve Yol filminden izleyicilerin tanıdığı başarılı bir oyuncu.

House Of Cards Yönetmeni Kimdir?

Netflix’in başarılı dizisinde aynı zamanda oyuncu olan Robin Wright yönetmen olarak da görev üstleniyor. Böylece kariyerine oyunculuğun yanında yönetmen olarak da devam etmek istediğinin işaretlerini veriyor. Yönetmen koltuğunda Melissa James Gibson, Beau Willimon ve Frank Pugliese gibi değerli isimlerde yer alıyor.

House Of Cards Yapımcısı Kimdir?

Kevin Spacey ve David Fincher, dizinin ünlü yapımcıları. Kevin Spacey, iki kere Oscar ödülü kazanan Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu olarak hem başarılı oyunculuk performansı hem de yapımcılığı ile göz dolduruyor.

House Of Cards Senaristi Kimdir?

BBC versiyonu Michale Dobbs’un kitabından uyarlanan House of Cards dizisinde Frank Underwood’un inişli çıkışlı politik yaşamını Beau Willimon ve Eric Roth kaleme alıyor. Eric Roth, Forrest Gump filmindeki yeteneği ile de dikkat çeken ünlü bir senarist.

House Of Cards Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

House of Cards dizisinin ilk sezonu için Netflix’in 50 milyon dolarlık bütçe ayırdığı biliniyor. Dizinin yüksek izlenme oranları karlılık bakımından bu bütçenin üstüne çıkıldığını gösteriyor.