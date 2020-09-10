Hotel De Luna dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Hotel De Luna oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Hotel De Luna dizisi fantastik dram kategorisinde yer alan dizilerden biridir. Dizide IU ile Yeo Jin-Goo oynamaktadır.

Hotel De Luna Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide seneler önce yapmış olduğu hatalar yüzünden Ay Misafirhanesi olarak adlandırılan bir yer ile bağlantısı olan bir kadının hayatı anlatılmaktadır. Bu yerin yeni ismi ise Hotel De luna'dır. Hotel De Luna hayaletlere özel olarak hizmet veren bir oteldir.

Hotel De Luna dizisi Seul şehrinin merkezinde geçmektedir. Otelin CEO'su olan kadın bir hata sebebi ile lanetlenmiştir ve 1000 yıldır otelde çalışmaktadır. Otelin sahibi olan Jang Man-Wol ise 1300 yıldır otelde hizmet vererek cezasının sona erdiği günü beklemektedir. Hotel De Luna isimli otelde insanlar öldükleri ve hayalet oldukları zaman kısa süreliğine dinlenme şansı bulmaktadırlar. Tüm bu yıllar boyunca otel müdürü sürekli olarak değişmiştir. Son olarak ise Koo Chan-Sung otel müdürlüğünü istemeyerek kabul etmiştir.

Hotel De Luna Kaç Bölüm Ve Sezon?

Hotel De Luna dizisi bir sezon ve 16 bölümden oluşmaktadır. Dizi 2019 yapımıdır.

Hotel De Luna Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Hotel De Luna karakterlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Jang Man-Wol: Hotel De Luna dizisinde otelin sahibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Jang Man-Wol lükse aşırı düşkündür. Lüks içinde yaşamaktan hoşlanmaktadır. Şampanya ise en sevdiği içeceklerden biridir. 1300 yıldır otelin sahipliğini yapmakta ve cezasının sona ermesini beklemektedir.

Koo Chan-Sung: bi karakter Harvard üniversitesinden mezun olmuştur. Otelin son olarak aldığı insan müdürdür. Babasının vermiş olduğu bir söz sebebi ile otelde çalışmak zorunda kalır. İlk başlarda otelde çalışmak istemez. Fakat zamanla Man-Wol ile aralarında bir yakınlaşma olur.

Kim Seon-Bi: Otelin en kıdemli kişisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 500 yıldır bu otelde hizmet vermektedir. Eskiden alim olan Kim Seon-Bi yaşanan bazı olaylar sebebi ile geri dönmekten vazgeçmiştir.

Choi Seo-Hee: bu karakter 200 yıldır otelde hizmet vermektedir. Haksız bir sebeple öldürülür. Bu nedenle de soyunun sona erişini görmek adına dünyada kalmak istemiştir.

Ji Hyun -Joong: bu karakter otelin en genç çalışanı olma unvanını elinde tutar. Genç yaşta ölmüştür. Kız kardeşi kendisi için çok değerlidir. Bu sebeple de kız kardeşini beklemektedir.

Hotel De Luna Yönetmeni Kimdir?

Hotel De Luna dizisinin yönetmenliğini Oh Chong-Hwan yapmıştır.

Hotel De Luna Yapımcısı Kimdir?

Hotel De Luna dizisinin yapımcılığını Studio Dragon üstlenmektedir.

Hotel De Luna Senaristi Kimdir?

Hotel De Luna dizisinin senaristliğini Hong Jung-Eun ile Hong Mi-Ran yapmıştır.

Hotel De Luna dizisi 2019 yılında çekilmiş bir Güney Kore dizisidir. Dizi yayına girdikten çok kısa bir süre sonra popüler olmuştur.