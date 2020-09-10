Homeland dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Homeland oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Homeland dizisi 2011 yapımlı olan bir dizidir. Dizi ilk bölümünü 2011 yılında çıkarmış ve son bölümünü ise 2020 yılında izleyiciye sunmuştur. Homeland dizisi bir dram dizisidir. En iyi televizyon dizisi alanında ödüle layık görülen bu dizi Amerika Birleşik Devletleri yapımlı bir dizidir. Dizi sadece bir ödül değil pek çok dalda ödül almıştır.

Homeland Dizisinin Konusu Nedir?

2003 yılında kaybolan bir deniz çavuşu olan Brody öldü diye tanımlanmıştı. Fakat cesedine veya öldüğüne dair herhangi bir ipucu rastlanmamıştı. Tam olarak 8 yıl sonra deniz çavuşu Brody, bir sığınma operasyonu tatbikatında evde bulunarak aslında ölmediği kesinleşir. Brody'e devlet tarafından kahraman unvanı verilmiştir. Deniz çavuşu Brody'e dadanan bir CIA ajanı onun bir hain olduğunu düşünür. CIA ajanı Carrier, Brody'nin El kaide için çalıştığını düşünür ve bu kişinin onlar tarafından gönderildiğini düşünmektedir. Bunun için ise Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı düzenleyeceğini düşünmektedir.

CIA ajanı olan Carrier aslında bir bipolar bozukluğu olan psikolojik rahatsızlığa sahip kişidir. Kendi kafasında kurguladığı her şeyin gerçek olduğuna sonuna kadar inanmaktadır.

Homeland Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Homeland dizisi 97 bölüm ve toplam 8 sezon çekilmiş bir dizidir.

Homeland Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Clarie Danes: Carrise Mathison

2) Mandy Patinkin: Saul Berenson

3) Damian Lewis: Nicholas Brody

4) Morena Baccarin: Jessica Brody

5) David Harewood: David Estes

6) Diego Klattenhoff: Mike Faber

7) Jackson Pace: Chris Brody

8) Morgan Saaylor: Dana Brody

9) Jamey Sheridan: William Walden

10) David Marciano: Virgil

11) Navid Negahban: Abu Nazir

12) Rupert Friend: Peter Quinn

13) Sarita Choudhury: Mira Berenson

14) Tracy Letts: Andrew Lockhart

15) F. Murray Abraham: Dar Adal

16) Nazanin Boniadi: Fara Sheriza

17) Laila Robins: Martha Boyd

18) Sebastian Koch: Otto Düring

19) Miranda Otto: Allison Car

20) Alexander Fehling: Jonas Hollander

21) Sarah Sokolovic: Laura Sutton

Homeland Yönetmeni Kimdir?

Homeland dizisinin yönetmeni Michael Cuesta'dır.

Homeland Yapımcısı Kimdir?

Homeland dizisinin yapımcısı Henry Bromell'dır.

Homeland Senaristi Kimdir?

Homeland dizisinin 7 senaristi bulunmaktadır. Bunlar;

- Gideon Raff

- Alex Gansa

- Howard Gordon

- Chip Johannessen

- Alexander Cary

- Meredith Stiehm

- Henry Bromell