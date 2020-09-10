Homeland dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Homeland oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
Netflix platformunda yayınlanan pek çok dizi bulunmaktadır. Bu diziler gerek oyuncu kadrosu ile gerekse de senaryosu itibari ile oldukça fazla beğenilmektedir. Netflix platformunda yayınlanan dizilerden biri olan Homeland dizisi de ülkemizden takip edilen ve sevilen diziler arasında yer almaktadır. Homeland dizisi geçen hafta arama motorlarında en fazla araştırılan diziler arasına girmiştir. Peki, Homeland dizisinin konusu nedir? Homeland dizisi kaç bölüm ve kaç sezondur? Homeland dizisinin yönetmeni kimdir? Bu filmin senarist koltuğunda kim oturmaktadır? İşte Homeland dizisine dair tüm bilgiler.
Homeland dizisi 2011 yapımlı olan bir dizidir. Dizi ilk bölümünü 2011 yılında çıkarmış ve son bölümünü ise 2020 yılında izleyiciye sunmuştur. Homeland dizisi bir dram dizisidir. En iyi televizyon dizisi alanında ödüle layık görülen bu dizi Amerika Birleşik Devletleri yapımlı bir dizidir. Dizi sadece bir ödül değil pek çok dalda ödül almıştır.
Homeland Dizisinin Konusu Nedir?
2003 yılında kaybolan bir deniz çavuşu olan Brody öldü diye tanımlanmıştı. Fakat cesedine veya öldüğüne dair herhangi bir ipucu rastlanmamıştı. Tam olarak 8 yıl sonra deniz çavuşu Brody, bir sığınma operasyonu tatbikatında evde bulunarak aslında ölmediği kesinleşir. Brody'e devlet tarafından kahraman unvanı verilmiştir. Deniz çavuşu Brody'e dadanan bir CIA ajanı onun bir hain olduğunu düşünür. CIA ajanı Carrier, Brody'nin El kaide için çalıştığını düşünür ve bu kişinin onlar tarafından gönderildiğini düşünmektedir. Bunun için ise Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı düzenleyeceğini düşünmektedir.
CIA ajanı olan Carrier aslında bir bipolar bozukluğu olan psikolojik rahatsızlığa sahip kişidir. Kendi kafasında kurguladığı her şeyin gerçek olduğuna sonuna kadar inanmaktadır.
Homeland Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?
Homeland dizisi 97 bölüm ve toplam 8 sezon çekilmiş bir dizidir.
Homeland Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?
1) Clarie Danes: Carrise Mathison
2) Mandy Patinkin: Saul Berenson
3) Damian Lewis: Nicholas Brody
4) Morena Baccarin: Jessica Brody
5) David Harewood: David Estes
6) Diego Klattenhoff: Mike Faber
7) Jackson Pace: Chris Brody
8) Morgan Saaylor: Dana Brody
9) Jamey Sheridan: William Walden
10) David Marciano: Virgil
11) Navid Negahban: Abu Nazir
12) Rupert Friend: Peter Quinn
13) Sarita Choudhury: Mira Berenson
14) Tracy Letts: Andrew Lockhart
15) F. Murray Abraham: Dar Adal
16) Nazanin Boniadi: Fara Sheriza
17) Laila Robins: Martha Boyd
18) Sebastian Koch: Otto Düring
19) Miranda Otto: Allison Car
20) Alexander Fehling: Jonas Hollander
21) Sarah Sokolovic: Laura Sutton
Homeland Yönetmeni Kimdir?
Homeland dizisinin yönetmeni Michael Cuesta'dır.
Homeland Yapımcısı Kimdir?
Homeland dizisinin yapımcısı Henry Bromell'dır.
Homeland Senaristi Kimdir?
Homeland dizisinin 7 senaristi bulunmaktadır. Bunlar;
- Gideon Raff
- Alex Gansa
- Howard Gordon
- Chip Johannessen
- Alexander Cary
- Meredith Stiehm
- Henry Bromell
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