Hollywood'un ünlü yüzü bir röportajda "İnşallah" demişti... Galada hayranı Kuran-ı Kerim hediye etti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 16:06

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Anne Hathaway, şu sıralarda kariyerinde bir dönüm noktası olan The Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer) filminin bir galasından diğerine koşturuyor.

Hemen hemen her gün kırmızı halıya çıkan 43 yaşındaki Hathaway, dün gece de filmin Londra'daki ilk gösterimi için düzenlenen galaya katıldı.

İşte orada da hayranlarına imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirirken hiç beklemediği bir hediye aldı. Bir hayranı kendisine Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Anne Hathaway'e verilen bu hediyenin de bir nedeni var. Bir röportajında kullandığı "İnşallah" kelimesi.

Oyuncu, bu hafta başında kendisini "dünyanın en güzel kadını" unvanıyla onurlandıran People dergisine bir röportaj verdi.

Orada da 40'lı yaşlarda hayatı nasıl gördüğünü ve yaş almayı nasıl karşıladığını anlattı.

Hathaway "Ya yaşlanmaktan ya da genç ölmekten korkarsınız. Umuyorum ki uzun ve sağlıklı bir hayatım olur ve yaşamaktan zevk alırım. İnşallah öyle olur" dedi.

Orada kullandığı "İnşallah" kelimesi de sosyal medyada viral oldu.

İşte bunun üzerine Devil Wears Prada filminin Londra galasında bir hayranı oyuncuya, bir Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Hediyesini alan Anne Hathaway de hayranına "Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz" sözleriyle karşılık verdi."

The Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer) adlı filmin ilki 2006 yılında gösterime girdi. Devamı ise bu yıl seyirciyle buluşuyor.

Filmde, Anne Hathaway'in yanı sıra Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt gibi ünlü isimler de rol alıyor.

Gözden KaçmasınEstetikli dediler, dünyanın en güzel kadını seçildi'Estetikli' dediler, dünyanın en güzel kadını seçildiHaberi görüntüle
