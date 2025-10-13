Hollywood’un kalbinde Türkiye rüzgârı esti

Haberin Devamı

5’inci Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, OGM Pictures ve Arkas Line’ın destekleriyle

11-12 Ekim’de ABD-California’daki Sony Pictures Studios’ta yapıldı.

Türk sinema ve dizi sektörünü Hollywood’un kalbinde ABD’li izleyiciler ve endüstri profesyonelleriyle buluşturan etkinlik, California Senatörü Melissa Hurtado’nun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe Türkiye’den Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncular Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, İsmail Demirci, Yasemin Allen ve yönetmen Murat Fıratoğlu da katıldı.

OSCAR YOLUNDA

Sunuculuğunu Taro Emir Tekin’in üstlendiği, “Türkiye Hollywood’da” temalı 2 günlük etkinliğin ilk gününde, Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği, Türkiye’nin Oscar aday adayı filmi ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ sinemaseverler ve Akademi üyelerinin beğenisine sunuldu.

Haberin Devamı

Dünya çapında büyük etki yaratan Türkiye dizi sektörüne ayrılan ikinci günde ise OGM Pictures’ın yeni dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’in uluslararası lansmanı yapıldı.

Ayrıca YouTuber Enes Yılmazer’in Arkas Line’a ait transatlantik yük gemisiyle Atlas Okyanusu’nu aşan yolculuğunu konu alan ‘Journey Never Ends’ belgeseli de özel gösterimle seyirciyle buluştu.

Barbaros Tapan etkinliğe eşi Elif Zorlu Tapan’la ev sahipliği yaptı.

EN ŞIK SAHNEDE TANITIM

Etkinlik Başkanı Barbaros Tapan, 5’inci yıla özel olarak şunları söyledi: “5’inci yılımızda Türkiye’yi ve Türk hikâyelerini yeniden Hollywood’a getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Yurtdışındaki tanıtım ancak kendi kültürünü seven, anlayan ve sahip çıkan insanlar tarafından yapılabilir. Başka türlü sürdürülebilir olması mümkün değil. Türk toplumuna ait hikâyeleri en şık sahnede göstermeye ve ‘Türkiye Hollywood’da’ algısını güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

Ünlüler bir arada

5. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne dünyaca ünlü emlak milyarderi Mohamed Hadid ve sevgilisi Keni Silva, aktör Ntare Mwine, yapımcı Richard Tucci, kast direktörü Mark Tillman, Marvel filmlerinin ilk kadın bestecisi Pınar Toprak, Hollywood yıldızlarının ‘güzellik doktoru’ Simon Ourian ve İran asıllı sanatçı Shohreh Solati’nin yanı sıra Türk-Amerikan toplumunun önde gelen isimleri ile Los Angeles yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Her şeyin en iyisini hak ediyoruz

Etkinliğe geçen yıl da katılan Dilan Çiçek Deniz, “Burada olmak leziz bir his bırakıyor bende. İnanılmaz mutluyum tekrar burada olduğum için. Ben 12 sene önce bir dönem burada okumuştum. Bir taraftan eve geri dönmüş gibi de hissediyorum. Her şey çok tanıdık” dedi. Ünlü oyuncu, “Bir gün Oscar’ı bizim ülkemizde görebilecek miyiz?” sorusuna da “Neden olmasın? Her şeyin en iyisini hak ettiğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.

Haberin Devamı