×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hollywood’un kalbinde Türk hikayeleri

Güncelleme Tarihi:

#Hollywood#Türk#Los Angeles
Hollywood’un kalbinde Türk hikayeleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 09:58

Los Angeles’taki Sony Stüdyoları, 16 ve 17 Kasım’da Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin kültürel kimliğini tanıtmayı hedefliyor.

Organizasyonu hayata geçiren Elif-Barbaros Tapan çifti, “Sony Stüdyoları gibi prestijli bir mekânda, Hollywood’un kalbinde Türk hikâyelerini sergilemek hem gurur verici hem de birlik duygusunu güçlendiren bir adım” dedi.

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri geçen sene “Atatürk” filmi ile “Şahsiyet” dizisinin dünya galalarına da ev sahipliği yapmıştı.

Hollywood’un kalbinde Türk hikayeleri

Dünya sinemasının önde gelen isimlerini buluşturan etkinliğe Cindy Cowan, Helen Hoehne, Andrew Bernstein, Janet-Ruben Nepales, Şebnem Aşkın ve Michelle Danner da katılmıştı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollywood#Türk#Los Angeles

BAKMADAN GEÇME!