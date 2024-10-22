Hollywood’un kalbinde Türk hikayeleri

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin kültürel kimliğini tanıtmayı hedefliyor.

Organizasyonu hayata geçiren Elif-Barbaros Tapan çifti, “Sony Stüdyoları gibi prestijli bir mekânda, Hollywood’un kalbinde Türk hikâyelerini sergilemek hem gurur verici hem de birlik duygusunu güçlendiren bir adım” dedi.

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri geçen sene “Atatürk” filmi ile “Şahsiyet” dizisinin dünya galalarına da ev sahipliği yapmıştı.

Dünya sinemasının önde gelen isimlerini buluşturan etkinliğe Cindy Cowan, Helen Hoehne, Andrew Bernstein, Janet-Ruben Nepales, Şebnem Aşkın ve Michelle Danner da katılmıştı.