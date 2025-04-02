Kanseri yenip setlere geri dönmüştü... Hollywood'un efsane oyuncusu Val Kilmer hayatını kaybetti!

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Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane oyuncunun ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Mercedes kilmer babasının zatürreden öldüğünü açıkladı.





UNUTULMAZ ROLLER OYNAMIŞTI

Kilmer, 1986 yapımı gişe rekorları kıran Top Gun filmindeki Iceman rolü ve Batman Forever (1995) filmindeki Batman/Bruce Wayne rolüyle tanınıyordu.

Usta aktör 1991 yapımı The Doors filminde de efsane müzisyen Jim Morrison'ı canlandırdı.

Val Kilmer’a 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu.





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GIRTLAK KANSERİ OLDU, SESİNİ KAYBETTİ

Kilmer, kanseri için hem radyoterapi hem de kemoterapi gördü ve ayrıca nefes almasına yardımcı olmak için boynunda yapay bir delik oluşturmak için trakeostomi (trakeostomi) işlemi uygulandı.

Geçirdiği bu operasyon ses tellerine kalıcı hasar verdi ve sonuç olarak sesini sonsuza dek değiştirdi.

Yaşam öyküsünü anlatan Val adlı belgeselinde Kilmer, boğaz kanserinin sonuçlarıyla yaşamaktan, konuşmak için boğazındaki yapay deliğe ses kutusu adı verilen elektrikli bir cihaz takmak zorunda kalmasından bahsetmiş, yaşadığı zorlu süreci tüm açıklığıyla anlatmıştı.

“BOĞAZIMDAKİ BU DELİĞİ KAPATMADAN KONUŞAMIYORUM”

Kilmer yaşadıklarını “Açıkça hissettiğimden çok daha kötü geliyor sesim. Boğazımdaki bu deliği kapatmadan konuşamıyorum” sözleriyle anlatmıştı.

Usta aktör 2020’de verdiği bir röportajda en çok neyi özlediği sorulduğunda "Bir sesim olmasını. Ve korsan gibi gülmemeyi” diyerek cevap vermişti.





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YEMEK BİLE YİYEMİYORDU

Beslenme tüpüyle yemek yemek zorunda kalan aktör “Nefes almak veya yemek yemek arasında bir seçim yapmalısınız. Beni gören herkes için çok belirgin bir engel bu” sözleriyle çektiği sıkıntının boyutunu paylaşmıştı.

Kilmer daha önce boğaz kanseri olduğunun farkında olmadığını, bir gün öksürürken ağzından pıhtılaşmış kan geldiğini ve tam bayılmak üzereyken ambulans çağırıp hastaneye yetiştiğini anlatmıştı.

HER ŞEYE RAĞMEN UNUTULMAZ ROLÜ İÇİN SİNEMAYA GERİ DÖNDÜ

Val Kilmer yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen 2022 yapımı Top Gun: Maverick filmi için unutulmayan rolü “Iceman” için bir kez daha kamera karşısına geçmişti.

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Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, aksine söylenenlere rağmen ünlü oyuncunun filmde gerçek sesini kullandıklarını, ancak netlik için dijital olarak değiştirildiğini söylemişti.





“NESLİNİN EN AZ TANINAN JÖNÜ”

Val Kilmer 1990'ların en çok kazanan aktörlerinden biriydi. Rol aldığı filmler dünya çapında gişede 3,7 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

1992'de dünyaca ünlü film eleştirmeni Roger Ebert onun için "Neslinin en az tanınan başrol oyuncusu için bir ödül varsa, Kilmer bunu almalı" diye yazmıştı.





ADI “HUYSUZA” ÇIKMIŞTI

Kilmer, birlikte çalışması zor biri olarak tanınıyordu ve birlikte çalıştığı bazı oyuncularla, özellikle The Island of Dr. Moreau'da birlikte oynadığı Marlon Brando ve Red Planet ile Heat'teki rol arkadaşı Tom Sizemore ile kavgaları ve küslükleri çok konuşulmuştu.

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ADI BİRÇOK GÜZELLE ANILDI, BİR KEZ EVLENDİ

Usta aktör kariyeri boyunca Cher, Lesley Ann Warren, Cindy Crawford, Angelina Jolie, Daryl Hannah ve Ellen Barkin gibi ünlü yıldızlarla ilişkiler yaşadı.

Kilmer tek evliliğini oyuncu Joanne Whalley ile yaptı. Çiftin 8 yıl süren ve 1996’da biten bu evlilikten 34 yaşında Mercedes adında bir kızları ve 30 yaşında Jack adında bir oğulları vardı.