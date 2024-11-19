Hollywood’da Türk rüzgarı

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OSCAR YOLUNDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve OGM Pictures’ın sponsorluğuyla düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Los

Angeles’ta Türkiye rüzgârları estirdi. 2 gün süren etkinliğin ilk gününde, Türkiye’nin ‘en iyi uluslararası film’ kategorisinde 2025 Akademi Ödülleri’ne (Oscar) aday gösterdiği “Hayat” filminin galası yapıldı. Galaya filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz ve oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak’ın yanı sıra ünlü isimler de katıldı.

ALTIN KÜRE BAŞKANI’NDAN DESTEK

Yönetmen ve yapımcı Ecem Lawton’un sunduğu geceye Altın Küre Başkanı Helen Hoehne de katılıp bir konuşma yaparak Türk yapımlarına olan desteğini gösterdi. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nin ikinci gününde Dilan Çiçek Deniz’in yapımcılığını üstlendiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız”ın gösterimi ile “Şehrazat” ve “Sahipsizler” dizilerinin prömiyerleri gerçekleşti.

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Etkinliği düzenleyen Elif Zorlu-Barbaros Tapan çifti, Altın Küre Başkanı Helen Hoehne ile.

Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid ile eşi Yolanda Hadid de “Hayat”ın galasına katıldı.