×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Hollywood'da çocuk büyütülmez' deyip Fransız vatandaşı oldular

Güncelleme Tarihi:

#George Clooney#Amal Clooney#Fransız Vatandaşı
Hollywoodda çocuk büyütülmez deyip Fransız vatandaşı oldular
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 14:18

Hollywood'un ünlü yıldızlarından George Clooney ve Amal Clooney, artık Fransız vatandaşı! 2014 yılından bu yana evli olan Clooney çiftinin Fransız vatandaşlığı aldığı resmi belgelerde ortaya çıktı.

Haberin Devamı

George Clooney, daha kısa bir süre önce 8 yaşına gelen ikizleri Ella ve Alexander'ı, Hollywood'un pırıltısı içinde büyütmenin zorluklarından söz etmişti.

Bu arada George Clooney'in ABD vatandaşlığından çıkmadığını, karısı Amal'ın da yine İngiliz vatandaşı olmayı sürdürdüğünü hatırlatalım.

Aslına bakılırsa Clooney, çiftin zaten Fransa'ya hiç yabancı değil. Çiftin, ABD, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra Fransa'da da evleri bulunuyor.

Gözden KaçmasınYıllar önce ardına bile bakmadan kaçmıştı: Her şeyin başladığı yere döndüYıllar önce ardına bile bakmadan kaçmıştı: Her şeyin başladığı yere döndü!Haberi görüntüle

Hollywoodda çocuk büyütülmez deyip Fransız vatandaşı oldular

KENDİSİ DE BİR ÇİFTLİKTE BÜYÜMÜŞTÜ
Clooney, birkaç ay önce verdiği bir röportajda, kendisinin Kentucky'de bir çiftlikte büyüdüğünü hatırlatıp şimdi de aynı deneyimi ikiz çocuklarının yaşadığını söylemişti.

Haberin Devamı

Clooney çifti epeydir hayatlarının bu kadar göz önünde olduğu Hollywood'da çocuk büyütmenin zorluklarından söz ediyordu. Bu şekilde sakin bir hayata daha rahat kavuşmuş oldular.

Gözden KaçmasınAşk değil bizimki aşktan da öteydi... Çok acı bir son onları bekliyormuş, bilemedilerAşk değil bizimki aşktan da öteydi... Çok acı bir son onları bekliyormuş, bilemedilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#George Clooney#Amal Clooney#Fransız Vatandaşı

BAKMADAN GEÇME!