'Hollywood'da çocuk büyütülmez' deyip Fransız vatandaşı oldular

George Clooney, daha kısa bir süre önce 8 yaşına gelen ikizleri Ella ve Alexander'ı, Hollywood'un pırıltısı içinde büyütmenin zorluklarından söz etmişti.

Bu arada George Clooney'in ABD vatandaşlığından çıkmadığını, karısı Amal'ın da yine İngiliz vatandaşı olmayı sürdürdüğünü hatırlatalım.

Aslına bakılırsa Clooney, çiftin zaten Fransa'ya hiç yabancı değil. Çiftin, ABD, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra Fransa'da da evleri bulunuyor.

KENDİSİ DE BİR ÇİFTLİKTE BÜYÜMÜŞTÜ

Clooney, birkaç ay önce verdiği bir röportajda, kendisinin Kentucky'de bir çiftlikte büyüdüğünü hatırlatıp şimdi de aynı deneyimi ikiz çocuklarının yaşadığını söylemişti.

Clooney çifti epeydir hayatlarının bu kadar göz önünde olduğu Hollywood'da çocuk büyütmenin zorluklarından söz ediyordu. Bu şekilde sakin bir hayata daha rahat kavuşmuş oldular.