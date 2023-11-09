Hollywood’a kepenk kapattıran tarihin en uzun süreli oyuncu grevi sona erdi

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Yazarlar ve senaristler sendikasının mayıs ayında başlattığı greve oyuncular sendikası da katılmış, aylardır devam eden grev yüzünden adeta kepenk indiren Hollywood’da tüm dizi ve film projeleri askıya alınmıştı.

Senaristlerin grevi 2 Mayıs'ta başlamış, Ekran Oyuncuları Derneği (SAG - AFTRA) de 13 Temmuz'da greve katılmıştı. Sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük ve uzun toplu eylem olan grev nedeniyle film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durmuştu.

Senaristler birliği WGA'nın 11 bin 500 üyesi grevin bitişiyle birlikte ücret artışı ve yapay zekanın sektördeki kullanımına karşı güvenceleri içeren 3 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Ancak bu grevin sona ermesine rağmen oyuncular henüz büyük stüdyolarla anlaşamamış ve grevlerini sürdürmüştü. Bu yüzden de yapım aşamasında olan dizi ve filmlerin setlerinde çalışmalar başlamamıştı.

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ABD’de eğlence sektörünün en uzun süren grevi, Oyuncular Sendikası ile Hollywood’un dev yapım şirketleri ve dijital platformlar arasında anlaşmanın sağlanmasıyla çarşamba gecesi sonlandırıldı. Artık geriye kalan tek hamle anlaşmanın sendikanın yönetimi ve üyelerinin anlaşmayı oylanması. Bu süreç de günler hatta haftalar sürebilir ancak anlaşmanın imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hollywood’da çalışan oyuncuları temsil eden sendika SAG-AFTRA’nın yaklaşık 160 bin üyesi var. Sektörde isim yapmış yıldız oyuncular milyon dolarlık anlaşmalar yapsa da daha az tanınan oyuncular düşük telif ücretleri yüzünden büyük sıkıntılar çekiyordu.

Son yıllarda devreye giren dijital platformlar oyuncuların rol aldığı dizi ve filmleri tekrar tekrar yayınlasa da oyunculara ödenen telifler dolarla bile değil centle ifade edilecek kadar düşük kalmıştı.

Anlaşmaya göre oyuncuların asgari maaşlarına önceki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 8’lik bir artış yapılacak. Çok izlenen yapımlarda rol alan oyuncuların prim ödemelerinde de anlaşma sağlandı. Bu tarihin en geniş kapsamlı ve uzun süreli grevinin ABD ekonomisine maliyetinin 6 milyar dolardan fazla olduğu söyleniyor.

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Senarist ve oyuncuların ortak sürdürdüğü çifte grevde talepler arasında düşük yazar ve oyuncu ödemelerinin yükseltilmesi, telif ücretlerinin artırılması ve hem yazarların hem de oyuncuların giderek artan yapay zeka kullanımına karşı korunması yer alıyordu.

Senarist ve oyuncuların imzaladıkları anlaşmalarda filmlerde ve dizilerde yazı ve oyunculukta kullanılan yapay zeka ile ilgili yeni düzenlemeler de yer alıyor ancak bunların kapsamı henüz netleşmedi.