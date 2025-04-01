Hollywood Rusya’ya uzandı… Ünlü oyuncu Putin’i canlandırıyor… İlk görüntüler geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in filminin çekileceği ocak ayında basına yansıyan haberlerle duyulmuştu.

Dünya siyasetine son yıllarda en çok damga vuran isim olan Putin’i canlandırmak üzere seçilen isim ise Hollywood’un sevilen yüzü Jude Law oldu.

52 yaşındaki yıldız oyuncu Vladimir Putin’in iktidara yürürken geçirdiği günleri anlatan filmde onun gençlik yıllarını canlandıracak.

PUTİN'E İKİZİ KADAR BENZEDİ

Çekimleri devam eden filmin setinden gelen görüntüler ise herkesi şaşkına çevirdi.

Uygulanan makyajla, saçı ve giyimiyle Rus lidere ikizi gibi benzeyen Jude Law’ı görenler gözlerine inanamadı.

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Vladimir Putin rolüne seçilen Hollywood yakışıklısı, ünlü devlet adamının siyasetteki ilk yıllarını konu alan bir filmin çekimleri başlarken ilk kez karakterine bürünmüş şekilde görüntülendi.

Kremlin Büyücüsü adlı film, Rusya'nın gelecekteki başkanı Putin'in danışmanı olan siyasi stratejist Vadim Baranov'a dayanıyor.

FİLM SETİNDEN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Filmin Letonya’da yapılan çekimlerinde Jude Law Rusya Devlet Başkanı gibi giyinmişti ve rol arkadaşlarıyla birlikte sahne çekerken politikacının imajını taklit edecek şekilde saç ve makyaj yapmıştı.

Beyaz gömlekli iki parçalı bir takım elbise giyen Law, yakınlarda duran oyuncu kadrosundan bir diğer üyeyle sohbet ederken görülebiliyordu.

Film, Giuliano da Empoli'nin aynı adlı romanından uyarlandı ve Putin’in iktidarda yükselişini anlatıyor.

Filmde Law'a eşlik eden isimler arasında Tom Sturridge, Paul Dano, Zach Galifianakis ve Alicia Vikander yer alıyor.

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FİLM ÜNLÜ DEVLET ADAMININ SİYASET SAHNESİNDEKİ YÜKSELİŞİNİ ANLATIYOR

Senaryoda genç bir sanatçıdan televizyon yapımcısına dönüşen Vadim Baranov, beklenmedik bir şekilde eski KGB'nin gelecek vaat eden bir üyesi olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Ve böylece Putin’İn siyaset sahnesindeki yükselişi başlar.

Fransız sinemasının ünlü ismi Olivier Assayas filmin hem senaryo yazarı hem de yönetmeni.