Ünlü oyuncu, ‘holding varisi Serkan Bolat’ karakterini canlandıracağı romantik komedide başrolü Hande Erçel’le paylaşacak. Erçel ise ‘fakir çiçekçi Eda’ rolünde seyirci karşısına çıkacak. Dizinin kadrosunda Bige Önal ve Neslihan Yeldan da yer alacak. Yeldan, Serkan Bolat’ın annesini oynayacak. Toplantıları Zoom üzerinden yapılan dizinin çekimleri karantina günleri sona erdiğinde başlayacak.