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Televizyon
Haber Giriş: 03.05.2020 - 08:53,Son Güncelleme:

Holding varisi

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Holding varisi
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Kerem Bürsin, “Sen Çal Kapımı” dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, ‘holding varisi Serkan Bolat’ karakterini canlandıracağı romantik komedide başrolü Hande Erçel’le paylaşacak. Erçel ise ‘fakir çiçekçi Eda’ rolünde seyirci karşısına çıkacak. Dizinin kadrosunda Bige Önal ve Neslihan Yeldan da yer alacak. Yeldan, Serkan Bolat’ın annesini oynayacak. Toplantıları Zoom üzerinden yapılan dizinin çekimleri karantina günleri sona erdiğinde başlayacak. 

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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