×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Hocam kafama yumruk attı, beyin kanaması geçirdim'

Güncelleme Tarihi:

#Mesut Akusta#Mesut Akusta Kimdir#Ceyda Düvenci
Hocam kafama yumruk attı, beyin kanaması geçirdim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 16:03

Oyuncu Mesut Akusta çocukluk yıllarında yaşadığı korkunç olayı ilk kez anlattı.

Haberin Devamı

Mesut Akusta, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Usta oyuncu çok konuşulacak bir açıklamada bulundu; "Okul hayatım olmadı. Hocam kafama yumruk attı. Beyin kanaması geçirdim"

Akusta o yılları şöyle anlattı:

"İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım. Okul hayatım olmadı, orta ikideyken ben beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan...

Hocam kafama yumruk attı, beyin kanaması geçirdim

İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra gece yarısı yeniden komaya giriyorum. Doktorlar diyor ki 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' Beni Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum...

Haberin Devamı

Futbolu bırakmak zorunda kaldım, hiçbir şey yapamaz hale geldim, çünkü beynime darbe alamam ömrüm boyunca... Berberde bile tıraş olurken, kafamı kolluyorum, o yıllardan kalan bir şey... Okul dönemim orada bitti... Ankara'ya taşındıktan sonra da pek çok iş yaptım..."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Akusta#Mesut Akusta Kimdir#Ceyda Düvenci

BAKMADAN GEÇME!