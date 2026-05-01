Hizmetçisiyle yaşadığı ilişki çeyrek asırlık evliliğine mal olmuştu… Bu kez temkinli: Sevdiği kadını kıymetli bir mücevher gibi saklıyor

Göz korkutan fiziği, görkemli kasları, uzun boyunun heybetiyle aksiyondan bilimkurguya oynadığı sayısız filmle Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri haline gelen Arnold Schwarzenegger aynı zamanda ünlü bir politikacı haline de gelmişti.

Yıllarca California eyaletinin valilik görevini sürdüren yıldız isim aslında bu konuma gelirken 4 çocuğunun annesi, eski eşi Maria Shriver’ın bağlantılarından da faydalanmıştı.

John F. Kennedy'nin yeğeni Maria Shriver ile 25 yıllık evliliği evlerinde çalışan hizmetçiyle yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden bir de oğlu olunca biten Arnold Schwarzenegger’in siyasi kariyeri bu skandaldan dolayı sonlandı; yani ünlü yıldız daha sonra siyaset kariyerine devam edemedi.

Arnold Schwarzenegger, 28 yaşına gelen ve kendisi gibi vücut geliştirmeci olan Joseph Baena’yla yıllar sonra ilişki kurmuş ve onu bağrına basmıştı.

Yaşadıklarının ardından büyük bedeller ödeyen Arnold Schwarzenegger artık özel hayatı konusunda eskilerin deyimiyle sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyor ve özellikle aşk hayatı konusunda epey ketum davranıyor.

Yıldız isim aslında 14 senedir büyük bir aşk yaşıyor ancak bu ilişkisini meraklı gözlerden uzak tutmak için o kadar uğraşıyor ki sık hayranlarının birçoğunun bile bu aşktan haberleri yok…

78 yaşındaki usta oyuncu 2012’den yani Maria Shriver’dan boşandığından beri 51 yaşındaki fizyoterapist Heather Milligan’la birlikte.

Üstelik iki aşığı bir araya getiren Arnold Schwarzenegger’in yıllarca rakip gösterildiği ama aslında dostu olan bir başka yıldız oyuncu Sylvester Stallone…

Arnold Schwarzenegger omuz ameliyatı geçirdikten sonra Sylvester Stallone'nin tavsiyesi üzerine Heather Milligan'ın profesyonel hizmetlerinden yararlanmaya başlamış, ikilinin arasındaki bu tanışıklık çabucak aşka dönüşmüştü.

İkili aradan geçen yıllarda, ilişkilerini büyük ölçüde kamuoyunun gözünden uzak tuttular ve en son geçen sene birlikte göründükten sonra geçtiğimiz akşam çıktıkları yemek randevusunda yakalanmışlardı.

Ünlülerin uğrak yeri olan Malibu’daki Nobu adındaki lüks restorana giden Arnold Schwarzenegger, siyah bir ceket, uyumlu bir tişört ve mavi kot pantolon giyerken, Heather Milligan da şık beyaz bir kıyafetle yaza hazır görünüyordu.

Arnold Schwarzenegger, 14 yıldır sessiz sedasız ama istikrarlı şekilde devam eden ilişkisinin nasıl başladığını seneler önce verdiği bir röportajda “Tavsiye üzerine ona gittim ve terapim bittikten sonra onu aradım ve teşekkür etmek için öğle yemeğine çıkardım. Ve sonra aramızda bir aşk doğdu” sözleriyle anlatmıştı.

Arnold Schwarzenegger, Heather Milligan’la ilişkilerinin "fantastik" olduğunu belirterek, onun da kendisi gibi zorlu bir çocukluk geçirdiğini söylüyor ve "Birçok ortak noktamız var. Ona çok değer veriyorum. Çalışmaya düşkün olmasına bayılıyorum. Açıkça bağımsız biri. Çok azimli." aşkını diye anlatıyor.

Heather Milligan’ın ikisi de kanser olan anne babasına ve hasta büyükannesine bakarak ailesinin itici gücü olmasına da hayran olduğunu söyleyen ünlü oyuncu sevgilisi için "Her gece en az yarım saat büyükannesiyle telefonda konuşuyor. Yani, bir insanı, kalbini o zaman tanıyorsunuz" diyor.