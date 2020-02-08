MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHizmetçiler’in teaserı yayınlandı...
GeriTelevizyon Hizmetçiler’in teaserı yayınlandı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 08.02.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Hizmetçiler’in teaserı yayınlandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar”, Amerika’da “Devious Maid’s” adı ile yayınlanmış ve büyük ses getirmiş dizi; “Hizmetçiler” adıyla çok yakında Kanal D’de ekrana geliyor.

Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel’in, proje tasarımını Ali Leskay’ın yönetmenliğini ise Metin Balekoğlu’nun üstlendiği dizinin teaserı yayınlandı.
Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı dram-entrika türündeki dizi Hizmetçiler’in teaserı büyük merak uyandırdı.
Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen’in kaleme aldığı Hizmetçiler, lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle