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Haber Giriş: 07.02.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

"Hizmetçiler"in afişi yayınlandı!

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"Hizmetçiler"in afişi yayınlandı!

İlk defa Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar” adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye’de “Hizmetçiler” adıyla Kanal D’de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen afişi yayınlandı.

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’de başrolleri Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir paylaşıyor.

 “Hizmetçiler” çok yakında Kanal D’de…

Hizmetçilerin afişi yayınlandı


 

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