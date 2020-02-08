Hizmetçiler ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? İlk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Yayın hayatına Kanal D ekranlarında başlayacak olan Hizmetçiler dizisinin tanıtım fragmanı izleyici ile paylaşıldı. İstanbul'da lüks bir sitede çalışan kadınların hayatlarının ele alınacağı dizinin fragmanıyla beraber oyuncu kadrosu ve konusu dikkatleri üzerine topladı. İşte, Hizmetçiler'in ilk tanıtım fragmanı ve diziyle ilgili detaylar.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İlk defa Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar” adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye’de “Hizmetçiler” adıyla Kanal D’de ekrana gelecek.

Hizmetçiler dizisinin başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir yer alıyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor.

Hizmetçiler dizisi yakında Kanal D ekranlarında başlayacak.