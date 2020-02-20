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Haber Giriş: 20.02.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Hizmetçiler geliyor

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Hizmetçiler geliyor

KANAL D’nin yeni dizisi “Hizmetçiler”den ilk kareler ortaya çıktı.

 Deniz Baysal, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı dizi, yakında başlayacak.

Yapımcılığını Fabrika Yapım-Öner Arslanel’in, yönetmenliğini ise Metin Balekoğlu’nun üstlendiği dizi, İstanbul’daki lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin ev sahipleriyle ilişkilerini konu alıyor. Orijinali Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar” adıyla yayınlanan, Amerika’da da “Devious Maids” adıyla uyarlanan dizinin yerli versiyonunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen yazıyor.

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