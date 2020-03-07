Hizmetçiler dizisinin oyuncuları kimler? Hizmetçiler dizisi ne zaman başlayacak?

Pek çok ünlü ismin başrollerinde yer aldığı Hizmetçiler dizisi, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle yaşadıkları gizemli ve entrikalı ilişkileri konu ediniyor. İşte, Hizmetçiler dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar...

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in başrollerinde yer aldığı dizi İlk defa Meksika’da ‘Ellas son La Alegris Del Hogar’ adıyla ekranlara gelmişti.

Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel’in üstlendiği proje tasarımını Ali Leskay’ın yaptığı yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu dizinin senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen kalemi alıyor.

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DİZİNİN GENEL KONUSU

Atahanlıların torununun kaybolmasıyla farklı hikayelerin birleşme noktası olacak Cennet Sitesi’nde her gün başka hayatların kirlerini temizleyen kadınların hikayesi anlatılacak. Gerçeğin peşinden giden Ela (Deniz Baysal Yurtcu), gözü karalığı ile tüm gizemleri ve sırları gün yüzüne çıkartıp, aslında kimsenin masum olmadığı gerçeğiyle seyirciyi yüzleştirecek.

Bir yandan bebek özlemi çekerken, bir yandan çalıştığı evdeki hanımının bebeğine neredeyse annelik yapan Atiye’nin (Algı Eke), kocasına taparcasına aşkı, kıpır kıpır enerjisi ama bir yandan da hiç durmayan gözyaşı seyirciyi derinden etkileyecek.

Hacer (Selen Domaç) annesinin de hizmetçilik yaptığı zengin bir ailenin evinde besleme olarak büyümüştür. Farklı bir ailede doğsa da başarılı bir aşçı olacağı kuşkusuz olan Hacer, annesinin ona biçtiği hayatı kendi kızına da biçer. Hacer’in geçmişindeki sırlar sadece kendi hayatını değil, en başta kızı Çiçek olmak üzere tüm Cennet Sitesi’ni etkisi altına alacak.

Çiçek (Aleyna Solaker) 19 yaşında ne annesine ne de babasına benzeyen bambaşka bir dünyanın kızı. Lafını kimseden esirgemeyen Çiçek gerçekleşmeyeceğini bilse bile hep büyük hayaller kurar. Ele avuca sığmayan Çiçek, büyürken bir yandan da dünyanın acımasız gerçeklerini bir bir keşfedecek.