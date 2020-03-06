Hizmetçiler dizisi ne zaman başlayacak? Hizmetçiler'in 1. bölümünde neler olacak?

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler'in ne zaman Kanal D'de yayın hayatına başlayacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

‘Hizmetçiler’ 07 Mart Cumartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.

DİZİNİN KONUSU

Deniz Baysal’ın canlandırdığı Ela’nın gerçeğin peşine düşmesiyle Cennet Konakları’ndaki gizemlerin bir bir ortaya çıkacağı heyecan dolu bir hikaye sunan Hizmetçiler’in, ilk bölümü bu cumartesi Kanal D’de seyircisiyle buluşuyor.

Birbirinden farklı karakterlerin zengin ya da fakir fark etmeksizin; sırlarına, kadın dayanışmasına, eğlencelerine, hüzünlerine, hayallerine, umutlarına ama en çok da yaşam mücadelelerine dokunan dizi hikayesiyle günümüz gerçekliklerine göz kırpıyor...