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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimdir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu

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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimdir Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmde, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw’un hikayesi anlatılıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimdir?

Haberin Devamı

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Aksiyon ve macera türündeki Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları arasında Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham bulunuyor.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González yer alıyor.

KONUSU

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw’un hikayesini konu ediyor.Amerika’nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw’un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

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