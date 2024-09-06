Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman çekildi?

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Hızlı ve Öfkeli yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham gibi yıldız isimler yer alıyor. Filmin temel çekimler Mart 2016'da İzlanda, Mývatn'da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York'ta yapıldı.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir.

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HIZLI VE ÖFKELİ OYUNCULARI

Vin Diesel

Dwayne Johnson

Jason Statham

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Charlize Theron

Ludacris

Nathalie Emmanuel

Kurt Russell

Helen Mirren