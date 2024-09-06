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Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman çekildi?

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Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncuları kimler Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:33

Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. Türkiye'de 13 Nisan 2017'de vizyona giren filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı. Peki Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında ayrıntılar...

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Hızlı ve Öfkeli yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham gibi yıldız isimler yer alıyor. Filmin temel çekimler Mart 2016'da İzlanda, Mývatn'da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York'ta yapıldı.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir.

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HIZLI VE ÖFKELİ OYUNCULARI

Vin Diesel
Dwayne Johnson
Jason Statham
Michelle Rodriguez
Tyrese Gibson
Charlize Theron
Ludacris
Nathalie Emmanuel
Kurt Russell
Helen Mirren

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