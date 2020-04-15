Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?

İzleyenlere aksiyon ve macera dolu anlar yaşatan Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine topluyor. James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Hızlı ve Öfkeli 7'nin çekildiği zaman da ekran başındakiler tarafından araştırılıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman çıktı? Konusu ne? İşte, filmle ilgili merak edilen bazı bilgiler...

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 filminde Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw’u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw ‘dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom’dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.