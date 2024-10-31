Hız Tuzağı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

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Howard Payne, fidye istemek için bombalı saldırılar düzenleyen ve polisin peşinde olduğu bir suçludur. Howard bir otobüse yerleştirdiği özel bir bombayla yine fidye istemektedir. Genç bir polis memuru olan Jack Traven, hızı 50 mil (80 km) altına düşerse içinde bomba patlayacak olan bir otobüsteki yolcuları kurtarmaya çalışır. Ona yardım edecek kişiyse otobüsün şoför koltuğuna geçecek olan ve ehliyeti aşırı hız yüzünden elinden alınan Annie Porter'dır.
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