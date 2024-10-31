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Hız Tuzağı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Hız Tuzağı#Hız Tuzağı Konusu#Keanu Reeves
Hız Tuzağı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 17:32

Graham Yost tarafından yazılan ve Jan de Bont'un yönettiği 1994 yapımı Hız Tuzağı filmi 31 Ekim Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Dennis Hopper ve Sandra Bullock gibi yıldızlar yer alıyor. Peki, Hız Tuzağı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

HIZ TUZAĞI KONUSU

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Howard Payne, fidye istemek için bombalı saldırılar düzenleyen ve polisin peşinde olduğu bir suçludur. Howard bir otobüse yerleştirdiği özel bir bombayla yine fidye istemektedir. Genç bir polis memuru olan Jack Traven, hızı 50 mil (80 km) altına düşerse içinde bomba patlayacak olan bir otobüsteki yolcuları kurtarmaya çalışır. Ona yardım edecek kişiyse otobüsün şoför koltuğuna geçecek olan ve ehliyeti aşırı hız yüzünden elinden alınan Annie Porter'dır.

HIZ TUZAĞI OYUNCULARI

Keanu Reeves

Dennis Hopper

Sandra Bullock

Joe Morton

Jeff Daniels

Alan Ruck          

Glenn Plummer

 

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#Hız Tuzağı#Hız Tuzağı Konusu#Keanu Reeves

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