Hız Tuzağı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

HIZ TUZAĞI KONUSU

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Howard Payne, fidye istemek için bombalı saldırılar düzenleyen ve polisin peşinde olduğu bir suçludur. Howard bir otobüse yerleştirdiği özel bir bombayla yine fidye istemektedir. Genç bir polis memuru olan Jack Traven, hızı 50 mil (80 km) altına düşerse içinde bomba patlayacak olan bir otobüsteki yolcuları kurtarmaya çalışır. Ona yardım edecek kişiyse otobüsün şoför koltuğuna geçecek olan ve ehliyeti aşırı hız yüzünden elinden alınan Annie Porter'dır.

HIZ TUZAĞI OYUNCULARI

Keanu Reeves

Dennis Hopper

Sandra Bullock

Joe Morton

Jeff Daniels

Alan Ruck

Glenn Plummer