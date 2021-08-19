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Televizyon
Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü

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Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü

ABD’de Hispaniklere hitap eden Telemundo kanalında yayınlanmaya başlayan Hercai dizisiyle birlikte, dizinin başrolü Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni idolü oldu.

Hola dergisine kapak olan, People dergisinde ve La Opinion’da röportajları yayınlanan Akın Akınözü, NBC kanalıyla ve birçok Hollywood oyuncusunu ağırlamış isimle de sosyal medya platformları üzerinden röportaj yaptı. Anadili gibi İngilizce konuşan oyuncuya, yurt dışından senaryo teklifleri de geliyor. Telemundo kanalı tarafından Miami’ye davet edilen Hispaniklerin yeni idolü Akın Akınözü, röportaj davetlerine yetişmeye çalışırken bir yandan da yeni sezon için gelen dizi tekliflerini değerlendiriyor.

Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü

 

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