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Hırsızlığa karşı Fransa önlemi

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#Esra Dermancıoğlu#Hülya Avşar#Fransa
Hırsızlığa karşı Fransa önlemi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 09:12

Esra Dermancıoğlu, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.

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2022 yılında senaryosu çalındıktan sonra bunalıma giren oyuncu, yazdığı yeni filmi hakkında ser verip sır vermedi.

“Yine esinlenmesinler” diyerek gülen Dermancıoğlu, “Çalışmaya, üretmeye âşığım. Kendime film yazdım. Fransız oyuncularla Fransızca oynayacağım. Daha önce yazdığım dizi senaryosu çalındı. Fikrimden esinlenildi. Yine kendi ülkemde yapmak isterdim ama böylesi daha iyi olacak sanırım” diye konuştu.

Hırsızlığa karşı Fransa önlemi

Oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıp paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi olması hakkında ise şunları söyledi: “Beni anlayan, seven ve yargılamayan bir kitlem var. Onlar da bana yetiyor. Sonuçta orası bizim kendi kanalımız. İstemeyen takip etmez.”

 

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#Esra Dermancıoğlu#Hülya Avşar#Fransa

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