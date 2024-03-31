Hırsızlığa karşı Fransa önlemi

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2022 yılında senaryosu çalındıktan sonra bunalıma giren oyuncu, yazdığı yeni filmi hakkında ser verip sır vermedi.

“Yine esinlenmesinler” diyerek gülen Dermancıoğlu, “Çalışmaya, üretmeye âşığım. Kendime film yazdım. Fransız oyuncularla Fransızca oynayacağım. Daha önce yazdığım dizi senaryosu çalındı. Fikrimden esinlenildi. Yine kendi ülkemde yapmak isterdim ama böylesi daha iyi olacak sanırım” diye konuştu.

Oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıp paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi olması hakkında ise şunları söyledi: “Beni anlayan, seven ve yargılamayan bir kitlem var. Onlar da bana yetiyor. Sonuçta orası bizim kendi kanalımız. İstemeyen takip etmez.”