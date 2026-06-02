HÄ±rsÄ±nÄ±n ve kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± yok: KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yeÄŸenlerinden korkuyor

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazen sÄ±rf hiyerarÅŸi ya da gelenekler yÃ¼zÃ¼nden insan duygularÄ±na hakim olmayÄ±, gerektiÄŸinde geride durmayÄ± iÃ§ine sindirmek, sesini hiÃ§ Ã§Ä±karmamayÄ± Ã¶ÄŸrenmek zorunda kalÄ±r.Â

Normal hayatta belki ailenin ilk doÄŸan Ã§ocuÄŸu olmak kimseye belli ayrÄ±calÄ±klar saÄŸlamaz. DiÄŸer yandan kraliyet ailelerinde durum bÃ¶yle deÄŸil.

Â

Ã–rneÄŸin bir veliaht prens ya da prenses, her zaman kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸinden daha Ã¶nde olur. KardeÅŸi kimi zaman bunu hazmedemez.

SÄ±rf taht hÄ±rsÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶z kardeÅŸini Ã¶ldÃ¼renlere de tarihte sÄ±k sÄ±k rastlarÄ±z zaten.

Her ne kadar artÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde taht iÃ§in bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸini Ã¶ldÃ¼renler olmasa da hÄ±rsÄ±na kapÄ±lÄ±p kÄ±skananlar var.

Haberin DevamÄ±





AÄžABEYÄ° BÄ°TTÄ° ÅžÄ°MDÄ° KÃœÃ‡ÃœK Ã‡OCUKLARI RAKÄ°BÄ° OLARAK GÃ–RÃœYOR

YapÄ±lan yorumlara gÃ¶re Ä°ngiltere KralÄ± Charles ile eski karÄ±sÄ± Prenses Diana'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry de bunlardan biri.

ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi Harry, ailenin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu, kendisinin de kitabÄ±na bile isim yaptÄ±ÄŸÄ± gibi bir "yedek."

Zaten o kitabÄ±nda da sÄ±k sÄ±k geleceÄŸin kralÄ± William'Ä±n gerisinde durmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun odasÄ±nÄ±n bile daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

2020 yÄ±lÄ±ndan bu yana karÄ±sÄ± Meghan Markle, Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'de yaÅŸayan Harry ÅŸimdi yeni bir iddiayla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.





GÃ–LGEDE KALMAKTAN KORKUYORDU

Ã–nce ÅŸunu sÃ¶yleyelim...

BaÅŸlarda yani William, Kate Middleton ile evlenip Ã§ocuk sahibi olmadan Ã¶nce Harry, taht iÃ§in babasÄ± ve aÄŸabeyinden sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaydÄ±.

Ama William ile Kate'in Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louise dÃ¼nyaya geldikten sonra Harry de giderek daha geri sÄ±ralara dÃ¼ÅŸtÃ¼.

AslÄ±nda bunun bÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± hayatÄ± boyunca biliyordu.

Haberin DevamÄ±

Yine de son gÃ¼nlerde konuÅŸulanlara gÃ¶re Prens Harry, aÄŸabeyinin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan bile korkar hale geldi.





HARRY'NÄ°N KORKTUÄžU BAÅžINA GELDÄ°

Kraliyet uzmanÄ± yazar Andrew Morton'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Harry, giderek Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k yeÄŸeninin gerisinde ve gÃ¶lgesinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve bu durumdan endiÅŸe duyuyor.

Morton'a gÃ¶re bu durum Harry'nin zaten yÄ±llardÄ±r en bÃ¼yÃ¼k korkusuydu.

Åžimdi yeÄŸenleri George, Charlotte ve Louis bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e Harry'nin bu korkusu da gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.





Åžu sÄ±ralarda Galler kardeÅŸlerin arasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan George; gerÃ§ekten de gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±nda. Herkes 12 yaÅŸÄ±ndaki George'un hangi okula gideceÄŸini konuÅŸuyor aylardÄ±r. HenÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de George'un Ã¶ÄŸrenimine nerede devam edeceÄŸi basÄ±n organlarÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmiyor.

Haberin DevamÄ±





ARTIK Ã‡OCUKLAR DA OLAN BÄ°TENÄ°N FARKINDA

Ãœstelik bu Ã¼Ã§ kardeÅŸ zaman zaman kendi anne ve babalarÄ±nÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±r hale geldi. Durum bÃ¶yleyken Harry'nin George, Charlotte ve Louis'nin gÃ¶lgesinde kalmasÄ± da kaÃ§Ä±nÄ±lmaz zaten.

Bir baÅŸka kraliyet uzmanÄ± Richard Fitzwilliams'a gÃ¶re de Ã¼Ã§ kardeÅŸ Harry ve Meghan, Ã¼lkeyi terk ettiklerinde olup biteni anlayamayacak kadar kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼. Ama artÄ±k onlar da amcalarÄ± ve yengeleri hakkÄ±nda belli bir fikre sahip olabilecek yaÅŸta.

Fitzwilliams bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Harry ve Meghan, Ä°ngiltere'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda George 6, Charlotte 4 ve Louis,bir yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ama sonrasÄ±nda amcalarÄ±yla ilgili ciddi sorunlar olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸlerdir bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Yengeleri Meghan'Ä± saymÄ±yorum bile."

Â