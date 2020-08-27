Hilmi Cem İntepe ile Jessica May set arası Boğaz turunda

Kapadokya’ya ilk kez gittiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu Jessica May, “Resmen büyülendim. Çok güzel bir yer. Kapadokya’da Litvanya Fahri Konsolosluğu’nu da ziyaret ettim. Ailemin kökeni hakkında bilgiler aldım” dedi.

Hilmi Cem İntepe de “Ben normalde Bodrum’da yaşıyorum. Kapadokya benim için çok farklı bir deneyim oldu. Büyüleyici bir yer. İstanbul’daki çekimler bitti, birazdan yola çıkıp memleketimize döneceğiz” diye konuştu.