Hilmi Cem İntepe ile Jessica May set arası Boğaz turunda
Jessica May ve Hilmi Cem İntepe, rol aldıkları dizi için Kapadokya’dan sonra İstanbul’da çekim yaptı. İkili, sete verilen arada sahilde yürüyüşe çıktı.
Kapadokya’ya ilk kez gittiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu Jessica May, “Resmen büyülendim. Çok güzel bir yer. Kapadokya’da Litvanya Fahri Konsolosluğu’nu da ziyaret ettim. Ailemin kökeni hakkında bilgiler aldım” dedi.
Hilmi Cem İntepe de “Ben normalde Bodrum’da yaşıyorum. Kapadokya benim için çok farklı bir deneyim oldu. Büyüleyici bir yer. İstanbul’daki çekimler bitti, birazdan yola çıkıp memleketimize döneceğiz” diye konuştu.
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