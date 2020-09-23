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Haber Giriş: 23.09.2020 - 08:47 | Son Güncelleme:

Hilal Özdemir kimdir, kaç yaşında? Hilal Özdemir’in eski eşi Hazım Körmükçü hakkında bilgiler…

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Hilal Özdemir kimdir, kaç yaşında? Hilal Özdemir’in eski eşi Hazım Körmükçü hakkında bilgiler…
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Eski eşi Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde ayrılan Hilal Özdemir, yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Eski eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Hilal Özdemir, geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanarak eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını ödemediğini ve ekonomik olarak zor günler geçirdiğini anlatmıştı. Peki, Hilal Özdemir kimdir, kaç yaşında? Hilal Özdemir’in eski eşi Hazım Körmükçü hakkında bilgiler…

Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde dünyaya geldi. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır. 1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle çıkış yaptı. 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı var.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hâzım Körmükçü , 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunu, Settar Körmükçü'nün yeğenidir. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.

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