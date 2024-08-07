Hilal Altınbilek: Numeroloji takıntım var

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HİLAL Altınbilek, InStyle dergisinin bu ayki kapağına konuk oldu. Oyuncu, rakamların sembolik anlamlarını inceleyerek insanların yaşamını, karakterini ve geleceğini analiz etmeyi amaçlayan nümerolojiyle arasının iyi olduğunu açıkladı: “Hayatımda çok şey değişti ama o takıntım değişmedi. Eskisi gibi yoğun değil tabii ama yine de otelde oda numaram, oturduğum evin numarası önemli oluyor. İşim olduğu günün tarihi sevdiğim sayılar olunca içim ayrı bir rahat oluyor.”



ZARİF MESAFELERDEN HOŞLANIRIM



Hilal Altınbilek, “İnsan ilişkilerinde kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Zarif mesafelerden çok hoşlanırım. Fakat kendimi iyi hissettiğim kişilerin yanında ya da ortamlarda neşelenmek, güldürmek, gülmek de çok hoşuma gider.”



HAYATLARINDA YER EDİNMEK KEYİF VERİCİ



Hilal Altınbilek, yakın geleceğe dair hislerini ve heyecanlarını şöyle ifade etti: “Kendimi huzurlu ve neşeli hissedeceğim anlara önem veriyorum. Kariyer anlamında cevap vermem gerekirse, düşününce heyecanlandıran yeni projeler var tabii.” Sadece Türkiye’de değil, dünyada da hayran kitlesi olan oyuncu, bunun nasıl hissettirdiğini ise şu sözlerle anlattı: “Her gittiğim ülkede karşılaştığım yoğun kalabalık beni her zaman şaşırtıyor ve duygulandırıyor. Geçtiğimiz senelerde Meksika, Panama gibi Latin Amerika ülkelerine gittim. İnsanların hayatında, aklında bu kadar değerli bir yer edinmek, çok keyif ve gurur verici bir şey.”



BABAMIN VEFATINDAN SONRA YERİ ÖZEL OLDU



Hilal Altınbilek, köpeği Jüpiter’le özel bir bağı olduğunu söyledi: “Kendimi bildim bileli tüylü bir arkadaşım var. Çoğu insana iyi gelir bu arkadaşlıklar. Özellikle duygusal zamanlarımızda, kendimizi yalnız hissettiğimizde ya da yalnız kalmak istediğimizde, kızgınken, üzgünken ya da adlandıramadığımız bir sürü duygunun içindeyken varlıkları kıymetli. Köpeğim Jüpiter’le çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Özellikle babamın vefatından sonra hayatımdaki yeri daha da özel oldu.”

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ÇOCUKLARINA ADINI VERİYORLAR

Hilal Altınbilek, “Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı organizasyona davetliydim. Yabancı bir gazeteci, ‘Hayranlarınız burada çocuklarına Züleyha adını veriyor, ne düşünüyorsunuz?’ diye sordu. Züleyha, canlandırdığım karakterin adıydı. Çok duygulanmıştım” açıklamasını yaptı.